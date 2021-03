Hatte sich Ricky Gervais (59) da etwa nicht ganz unter Kontrolle? Der Brite gehört zu den bekanntesten Comedians der Branche. Insbesondere durch seine Rolle in der beliebten Serie "The Office", der UK-Vorlage von Stromberg, wurde der Radiomoderator berühmt. Doch auch einem echten Promi wie dem 59-Jährigen passieren mal unangenehme Missgeschicke – wie zum Beispiel eine peinliche Pups-Panne mitten in einem Live-Interview!

Während eines Zoom-Gesprächs in der The Kyle And Jackie O Show scheint Ricky dieses lustige Malheur nun passiert zu sein. Während er etwas über seine Lockdown-Betätigungen erzählen wollte, bewegte sich der "After Life"-Star kurz auf und ab – woraufhin ein knarzendes Geräusch zu hören war. Talk-Host Kyle Sandilands (49) zeigte sich daraufhin schockiert: "War das ein Furz?", fragte er seinen Gegenüber.

Ricky stritt den Furz jedoch ab und behauptete, sein Stuhl habe den Sound verursacht. Doch Kyle wollte dem Komiker schlichtweg nicht glauben: "Blödsinn, ich habe gesehen, wie du dich aufgesetzt hast! Und dann habe ich das Geräusch gehört!", bestand er auf die Panne und brachte Ricky damit noch mehr in Verlegenheit.

Anzeige

Getty Images Ricky Gervais, Schauspieler und Comedian

Anzeige

Getty Images Kyle Sandilands, Moderator

Anzeige

Getty Images Ricky Gervais beim Tribeca Film Festival 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de