Fieser Spruch? Ricky Gervais scherzt über Justins Festnahme

Justin Timberlake (43) steht derzeit im Fokus der Medien, denn am Montagabend wurde der Sänger festgenommen. Der "Cry Me A River"-Interpret soll mutmaßlich unter Alkoholeinfluss Auto gefahren sein. Seither wird der unschöne Zwischenfall heiß diskutiert. Auch der britische Comedian Ricky Gervais (62) kann sich einen Kommentar zu Justins vermeintlicher Ausschreitung offenbar nicht verkneifen. Im Netz amüsiert sich der Radiomoderator prächtig – auf Kosten des "Freunde mit gewissen Vorzügen"-Darstellers. "Justin, hast du die Flasche Dutch-Barn-Vodka bekommen, die ich dir neulich geschickt habe?", scherzt Ricky auf X.

Rickys Sinn für schwarzen Humor kommt bei den Fans offenbar ziemlich gut an. Nach wenigen Stunden wurde sein Beitrag bereits über 2.000 Mal geteilt. Auch in den Kommentaren wird der Komiker für seinen Spruch gefeiert. "Der beste Post auf X heute" oder "Dinge wie Gervais, der Timberlake auf die Schippe nimmt, sind es, die Twitter [heute X] so großartig machen", freuen sich unzählige Nutzer.

Justins Festnahme scheint für gute Unterhaltung bei den Fans zu sorgen. Doch ob der Musiker das genauso sieht? Während seiner Verhaftung soll der Schauspieler sehr besorgt gewesen sein, wie nun ein Insider gegenüber der New York Post verrät. Der Grund: Er befürchtete offenbar, dass seine bevorstehende Welttournee nun in Gefahr stehe. "Das wird die Tournee ruinieren!", soll der Ex-Freund von Britney Spears (42) gesagt haben, woraufhin der Polizist wohl antwortete: "Welche Tour?" Frustriert soll der Musiker entgegnet haben: "Die Welttournee."

Getty Images Ricky Gervais, 2019

Getty Images Polizeitfoto von Justin Timberlake, 2024

