Vor Ricky Gervais' Mundwerk fürchten sich die Stars! Der 58-Jährige ist ein echtes Multitalent: Er erfand nicht nur die Erfolgsshow "The Office", er bringt die Zuschauer auch als Comedian immer wieder zum Lachen. Das geht jedoch häufig auf die Kosten seiner Hollywood-Kollegen. In diesem Jahr moderierte Ricky (58) nun bereits zum fünften Mal die Golden Globes und nahm dabei wieder einmal kein Blatt vor den Mund!

Wie Bild berichtet, gab der Moderator den Nominierten der Awardveranstaltung ziemlich deutliche Anweisungen: "Wenn du gewinnst, komm hier hoch, nimm deine kleine Trophäe entgegen, dank deinem Agenten und Gott und dann verpiss dich!" Später riss er einen Witz, bei dem einigen Promis der Atem stockte: Ricky stellte die Handlung der Show "Afterlife" in einen gewagten Vergleich: "Okay Spoiler-Alarm, Staffel zwei ist auf dem Weg, am Ende hat er sich also offensichtlich nicht selbst getötet – genau wie Jeffrey Epstein (✝66)!" Der Suizid des verurteilten Sexualstraftäters wird aktuell angezweifelt.

Auch Streaming-Anbieter wurden von den direkten Worten des Produzenten nicht verschont: "Ihr sagt, ihr seid aufgeweckt, aber die Firmen, für die ihr arbeitet, sind nicht zu fassen. Apple, Amazon, Disney – wenn ISIS einen Streaming-Service starten würde, würdet ihr direkt euren Agenten anrufen, oder nicht?" Schon während seiner Moderation im Jahr 2016 hatte Ricky derben Humor bewiesen und wiederholt ordentlich gegen den alkoholkranken Mel Gibson (64) ausgeteilt.

Getty Images Ricky Gervais bei den Golden Globes 2020

Anzeige

Getty Images Ricky Gervais und Jane Fallon bei den Golden Globes 2020

Anzeige

Getty Images Ricky Gervais bei den Golden Globes 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de