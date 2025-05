Diese Stars kehren für "The Handmaid's Tale"-Finale zurück

Am Dienstag, den 27. Mai, fand das mit Spannung erwartete Serienfinale von "The Handmaid's Tale" bei MagentaTV statt und überraschte die Zuschauer mit mehreren Rückkehrern. Darunter Alexis Bledel (43) in ihrer Rolle als Emily. Die Figur, die seit der fünften Staffel nicht mehr zu sehen war, schloss sich im Finale wieder mit June, gespielt von Elisabeth Moss (42), zusammen. Eine berührende Szene erinnerte an den Beginn der Serie und zeigte die beiden Frauen, diesmal jedoch vor einer Kulisse voller Zeichen der Freiheit und der Niederlage von Gilead. Neben Alexis tauchten laut Just Jared auch Nina Kiri und Bahia Watson erneut auf, deren Rückkehr einige Fans möglicherweise erst im Nachhinein bemerkten.

Die Rückkehr von Alexis Bledel war vorab nicht angekündigt worden und war ein besonderer Moment für die Anhänger der Serie. Bereits 2022 hatte die Schauspielerin erklärt, sie müsse nach reiflicher Überlegung die Serie verlassen. Für das Finale wurde ihr Comeback geschickt geheim gehalten. Schöpfer Bruce Miller, der das Projekt verantwortete, war zuvor Fragen zu Emilys Rückkehr bewusst ausgewichen und scherzte laut US Weekly in einem Interview: "Ich weiß nicht, wer das ist." Trotz des Abschieds von "The Handmaid's Tale" gibt es für Fans Hoffnung, da ein Sequel mit dem Titel "The Testaments" bereits in Planung ist.

Alexis Bledel, bekannt aus ihrer Rolle in Gilmore Girls, hatte sich nach ihrem Ausstieg aus der Serie eine längere Auszeit von Hollywood genommen. In dieser Zeit widmete sie sich unter anderem der Vertonung des Hörbuchs zur 50. Jubiläumsausgabe von Natalie Babbitts Roman "Tuck Everlasting". Mit ihrem überraschenden Comeback im Finale feierte sie nun ihren ersten größeren Auftritt seit dem Rückzug aus dem Showbusiness. Bei den Fans stieß ihre Rückkehr auf große Begeisterung.

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Alexis Bledel in "The Handmaid's Tale"

Getty Images "The Handmaids Tale" Premiere 2018

