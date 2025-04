Serien-Fans aufgepasst: "The Handmaid's Tale" bekommt Sequel

Die beliebte Serienwelt von The Handmaid's Tale wird erweitert: Während die finale sechste Staffel des erfolgreichen Hulu-Dramas am 8. April startet, erhielt der geplante Nachfolger "The Testaments" laut Fernsehserien grünes Licht. Die neue Serie spielt 15 Jahre nach den dramatischen Ereignissen aus der Originalgeschichte und rückt drei Frauen in den Mittelpunkt. Dazu gehört Tante Lydia, gespielt von Ann Dowd (69), die zu den Architektinnen des repressiven Gilead-Systems zählt. An ihrer Seite stehen die junge Agnes – von Chase Infiniti verkörpert –, die im Adoptivhaushalt eines Kommandanten in Boston aufwächst, sowie die kanadische Teenagerin Daisy – von Lucy Halliday gespielt –, deren Verbindung zur Republik Gilead ihr Leben erschüttert.

Ins Leben gerufen von Bruce Miller, dem Schöpfer der Ursprungsserie, basiert "The Testaments" auf Margaret Atwoods Roman "Die Zeuginnen" aus dem Jahr 2019. Dieser erschien 34 Jahre nach ihrem Klassiker "The Handmaid's Tale" und beantwortet einige der größten offenen Fragen der Dystopie. Zum Cast der neuen Serie gehören außerdem Rowan Blanchard (23) als Shunammite, Mattea Conforti als Becka und Mabel Li in der Rolle der neuen Tante Vidala. Ob und wann "The Testaments" in die Produktion geht oder wann ein Starttermin zu erwarten ist, ist bisher unklar. Fest steht, dass das Sequel die düstere Welt von Gilead auf neue Weise beleuchten wird.

Für Fans von "The Handmaid's Tale" ist diese Nachricht ein willkommener Lichtblick: Die Serie um Elisabeth Moss (42) als June Osborne hat sich nicht nur durch fesselnde Geschichten, sondern auch durch gesellschaftspolitische Relevanz einen festen Platz in der Popkultur erarbeitet. Mit dem bevorstehenden Finale scheint das Erbe der Serie jedoch nicht beendet zu sein. Schon die vergangenen Staffeln ergründeten mit tiefgehendem Blick die Moral und Dynamik der Charaktere, auch rund um Tante Lydia, die nun erneut eine zentrale Rolle übernimmt. Ihre Figur und die Themen der Serie haben es regelmäßig geschafft, bei Zuschauern und Kritikern für Gesprächsstoff zu sorgen – und diese Tradition dürfte mit "The Testaments" weitergeführt werden.

Getty Images Buch "The Handmaids Tale" von Margaret Atwood

Getty Images "The Handmaid's Tale"-Cast bei einer Presseveranstaltung

