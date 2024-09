Finale Staffel "The Handmaid's Tale" kommt im Frühling 2025

Die Dreharbeiten zur sechsten Staffel von "The Handmaid’s Tale" haben offiziell begonnen. Dies verkündete kürzlich der Streamingdienst Hulu, indem er auf Instagram ein Bild von Elisabeth Moss (42) teilte, die strahlend eine Filmklappe in der Hand hält. Fans können sich freuen: Die nervenaufreibende Handlung um die dystopische Welt von Gilead wird im Frühjahr 2025 auf die Bildschirme zurückkehren. Zwei Jahre nach der Ankündigung der Verlängerung um eine sechste Staffel und nach der Ausstrahlung der fünften Staffel, die im November 2022 endete, hat das Warten nun ein Ende. Die beliebte Serie, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Margaret Atwood, setzt zum großen Finale an.

Hauptdarstellerin Elisabeth, die neben ihrer Rolle als June auch Regie führen wird, ist nicht die Einzige, die zur finalen Staffel zurückkehrt. Laut Informationen, die People vorliegen, sollen auch Yvonne Strahovski, Bradley Whitford (64), Max Minghella (38) und Ann Dowd (68) in ihre Rollen zurückkehren. Inmitten des eingespielten Casts gebe es allerdings auch Neuzugänge. So wurde im Juli 2024 bekannt, dass Josh Charles (53) nun Teil des Ensembles sei – genaue Details zu seiner Rolle wurden bisher jedoch nicht veröffentlicht. Auch die Handlung der sechsten Staffel bleibt bis zur Ausstrahlung ein gut gehütetes Geheimnis.

Seit ihrem Debüt im Jahr 2017 hat die Serie "The Handmaid's Tale" beeindruckende Erfolge gefeiert. Sie war die erste Hulu-Produktion, die einen Emmy für die beste Dramaserie gewann, und konnte insgesamt 76 Emmy-Nominierungen sowie 15 Siege verbuchen. Obwohl sich Ideengeber Bruce Miller nun auf die Entwicklung der Fortsetzungsserie "The Testaments" konzentriert, bleibt er als ausführender Produzent und Autor involviert.

The Handmaids Tale, Hulu Schauspieler der Serie "The Handmaids Tale" bei der Premiere 2022

Getty Images Elisabeth Moss im September 2023

