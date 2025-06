Alexis Bledel feiert Comeback in "The Handmaid's Tale"

Alexis Bledel (43) hat die Fans von The Handmaid's Tale mit einem überraschenden Comeback im Serienfinale begeistert, das am vergangenen Dienstag ausgestrahlt wurde. Ihr Charakter Emily kehrte für eine emotionale Szene mit June, gespielt von Elisabeth Moss (42), zurück. In der Vergangenheit war lange unklar, ob die Schauspielerin nach ihrem Ausstieg aus der Serie jemals wieder auftauchen würde. Wie Serienmacher Bruce Miller dem Portal TV Insider verriet, war die Rückkehr von Alexis alles andere als leicht zu realisieren: "Alexis hat einen komplizierten Zeitplan und ein kompliziertes Leben." Letztendlich konnte die Schauspielerin jedoch zurückkehren und eine wichtige Rolle im Finale spielen, das als Abschluss der Serie dient.

Alexis hatte die Serie ursprünglich vor der fünften Staffel verlassen und erklärte damals, sich nach reiflicher Überlegung bewusst gegen eine Fortsetzung ihres Engagements entschieden zu haben. Ihr Fokus lag darauf, sich stärker ihrem Privatleben zu widmen. Gleichzeitig durchlief sie persönlich eine turbulente Phase: Ihre Ehe mit Vincent Kartheiser (46), mit dem sie sich 2014 das Jawort gegeben und ein Jahr später einen Sohn bekommen hatte, scheiterte. Im August 2022 reichte Vincent die Scheidung ein, die nur wenig später rechtskräftig wurde.

Nach ihrem Rückzug aus Hollywood kehrt Alexis allmählich in die Öffentlichkeit zurück. Kürzlich gab sie bekannt, das Hörbuch zur 50. Jubiläumsausgabe des Romans "Tuck Everlasting" zu vertonen. Für die Schauspielerin ist das Projekt besonders nostalgisch, da sie in der Verfilmung von 2002 die Hauptfigur Winnie Foster verkörperte. "Es ist eine wunderbare Reise zurück in eine Geschichte, die uns dazu ermutigt, über ein bedeutsames Leben nachzudenken", erklärte sie in einem Statement. Während Alexis durch dieses und andere Projekte langsam wieder präsent wird, bleibt ihre Zukunft in der Filmbranche spannend und offen.

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Alexis Bledel in "The Handmaid's Tale"

Getty Images Alexis Bledel, Schauspielerin

