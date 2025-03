Wow: Trailer offenbart krasse "Handmaid's Tale"-Finalstaffel

Die finale Staffel von "The Handmaid’s Tale" steht in den Startlöchern und verspricht ein fulminantes Ende. Im jetzt veröffentlichten Trailer zur sechsten und letzten Staffel der Erfolgsserie ist Elisabeth Moss (42) als June Osborne an der Spitze einer Widerstandsbewegung zu sehen, die zum ultimativen Schlag gegen das dystopische Regime von Gilead ausholt. "Erhebt euch und kämpft für eure Freiheit!" fordert sie in einer eindringlichen Szene. Ab dem 8. April erscheint die Serie auf Hulu, beginnend mit drei Folgen, bevor wöchentlich neue Episoden veröffentlicht werden. Das Finale ist für den 27. Mai geplant.

Inhaltlich knüpft die Finalstaffel direkt an die Geschehnisse der fünften Staffel an. Zuletzt fanden sich June und ihre Gegenspielerin Serena Joy, gespielt von Yvonne Strahovski, auf demselben Zug wieder – ein unerwartetes, aber vielversprechendes Ende, das Elisabeth im Gespräch mit dem Hollywood Reporter als "ungewöhnlich positiv" beschrieb. Nun setzt die neue Staffel beide Frauen in völlig unterschiedliche Positionen: Während June sowohl mit ihrem Ehemann Luke (O.T. Fagbenle) als auch mit ihrem einstigen Liebhaber Nick (Max Minghella, 39) anbandelt und den Widerstand plant, scheint Serena über die drohenden Veränderungen zunehmend verunsichert. Zudem müssen auch andere Schlüsselfiguren wie Commander Lawrence (Bradley Whitford, 65) und Tante Lydia (Ann Dowd, 69) sich mit den Konsequenzen ihrer Entscheidungen auseinandersetzen.

Seit dem Start erregte "The Handmaid’s Tale" großes Aufsehen, insbesondere durch die beeindruckende Leistung von Hauptdarstellerin Elisabeth Moss, die auch als Produzentin und Regisseurin mitwirkt. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Margaret Atwood und hat mit ihren düsteren Zukunftsvisionen den Nerv der Zeit getroffen. Das Ensemble der letzten Staffel umfasst viele bekannte Gesichter. Für Fans, die die politischen und emotionalen Abgründe der Serie verfolgt haben, markiert Staffel sechs nicht nur ein Ende, sondern ein packendes Finale voller Hoffnung, Mut und Solidarität.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elisabeth Moss bei "The Handmaids Tale" Premiere

Anzeige Anzeige

Getty Images Buch "The Handmaids Tale"

Anzeige Anzeige

Anzeige