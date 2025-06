Phil Collins sang den Tarzan-Soundtrack in fünf Sprachen ein

Phil Collins (74) hat in einem nun veröffentlichten Rückblick-Video auf seinem offiziellen TikTok-Account über eine außergewöhnliche Erfahrung während seiner Arbeit am Soundtrack zum Disney-Film "Tarzan" aus dem Jahr 1999 gesprochen. Der Musiker erzählte darin, dass es für die internationalen Versionen des Films nötig war, die Songs in verschiedenen Sprachen aufzunehmen. "Jemand meinte: 'Entschuldigen Sie, wir gehen in 35 Länder. Werden Sie versuchen, auf Spanisch oder Swahili zu singen?'", erinnerte sich Phil. Vor dieser Herausforderung hatte er nach eigenen Angaben noch nie etwas in einer anderen Sprache gesungen. Am Ende performte er die beliebten Stücke in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch.

Die Lieder, darunter das ikonische "You’ll Be in My Heart", wurden von Phil nicht nur gesungen, sondern auch komponiert. Sie brachten ihm außerdem einen Grammy für das beste Soundtrack-Album, sowie einen Oscar und einen Golden Globe für den besten Originalsong ein. In den Aufnahmen arbeitete er unter anderem mit Glenn Close (78) und Rosie O’Donnell zusammen. Das weltweite Einspielergebnis des Films von über 392 Millionen Euro unterstrich den Erfolg des Projekts.

Für Phil hatte die Arbeit an den Songs auch eine persönliche Note. Seine Tochter Lily Collins (36), die bald in der fünften Staffel von Emily in Paris zu sehen sein wird, enthüllte 2016, dass "You’ll Be in My Heart" ursprünglich als Schlaflied für sie geschrieben wurde. "Es war seine Art, etwas ganz Besonderes für seine Kinder zu machen", sagte die Schauspielerin damals laut dem Magazin People. Die Erinnerung an dieses Lied zeigt, dass Phils Musik nicht nur Fans auf der ganzen Welt berührt, sondern auch innerhalb seiner Familie eine besondere Bedeutung hat.

Anzeige Anzeige

Walt Disney Disney's Tarzan

Anzeige Anzeige

Getty Images Phil Collins und mit seiner Tochter Lily

Anzeige Anzeige