Sie wird in der fünften Staffel Teil von "Emily in Paris"

Hochkarätige Besetzung für die fünfte Staffel von Emily in Paris: Minnie Driver (55) wird Teil der beliebten Netflix-Serie. Die britische Schauspielerin ist bekannt aus Filmen wie "Good Will Hunting" und "James Bond 007 - GoldenEye". Nun wird sie die Rolle der Prinzessin Jane übernehmen, berichtet Variety. Laut der Charakterbeschreibung handelt es sich dabei um eine Freundin von Sylvie, Emilys Chefin, gespielt von Philippine Leroy-Beaulieu (62). Den Prinzessinnentitel trägt Jane, da sie in eine königliche Familie eingeheiratet hat. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel haben Anfang Mai begonnen.

Die neue Staffel spielt in Rom, wo sich das Geschehen der Serie nach dem Umzug von Emily zum Ende der vierten Staffel hin verlagert hat. Mit Minnie Driver holt die Serie eine erfahrene Schauspielerin ins Team. Minnie wurde 1998 für einen Oscar nominiert und beeindruckte in Filmen wie "Das Phantom der Oper" sowie in TV-Produktionen wie "The Riches" oder der Neuverfilmung von "Cinderella". Ihre neue Rolle als Prinzessin Jane verspricht, frischen Wind in die Dynamik der Serie zu bringen.

Neben dem Neuzuwachs von Minnie kehren viele bekannte Gesichter der Serie zurück. Lily Collins (36) ist und bleibt die Hauptdarstellerin von "Emily in Paris". Weiterhin in ihren Charakteren bleiben unter anderem Lucas Bravo (37) alias Koch Gabriel, Ashley Park (33) als Emilys Freundin Mindy und Lucien Laviscount (32), der Emilys Ex-Freund Alfie verkörpert. Auch Eugenio Franceschini (33), der seit Staffel vier als Marcello Emilys Herz eroberte, wird wieder mit dabei sein. Allerdings müssen die Zuschauer künftig auf Camille Razat (31) verzichten, die ihre Rolle der Camille aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Wann genau die neuen Episoden auf Netflix veröffentlicht werden, ist noch unklar, doch ein Start Ende 2025 oder Anfang 2026 wird erwartet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Minnier Driver beim Red Sea International Film Festival 2024 in Dschidda, Saudi-Arabien

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Emily in Paris"

Anzeige Anzeige