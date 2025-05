Romantische Szene: Lily Collins am "Emily in Paris"-Set

Die Dreharbeiten zur fünften Staffel der Erfolgsserie Emily in Paris haben Fahrt aufgenommen, und neue romantische Szenen sorgen für Spannung. Kürzlich wurden Hauptdarstellerin Lily Collins (36) und ihr aktueller Serienpartner Eugenio Franceschini (33) in Rom gesichtet. Gemeinsam spazierten sie durch das charmante Aventin-Viertel und machten Halt am berühmten "Schlüsselloch", einem der romantischsten Orte der Stadt, von welchem aus man einen einzigartigen Blick auf den Petersdom hat. In gewohnt stylischer Manier trug Lily als Emily ein blau-weiß gepunktetes Ensemble mit Polka-Dots und Cape-Detail, kombiniert mit blauen Schleifenschuhen und einer perlenumrandeten Häkelhandtasche. Eugenio als Marcello glänzte neben ihr in einem lässigen Look aus grünem Shirt, rostfarbener Hose und Lederboots. Die Fotos der beiden sind bei DailyMail zu sehen.

Die fünfte Staffel verspricht erneut komplizierte Liebesgeschichten, nachdem Emilys Beziehung zu Gabriel, gespielt von Lucas Bravo (37), in der vierten Staffel scheiterte. Nun findet Emily sich in Rom wieder, wo sie nicht nur eine berufliche Aufgabe antritt, sondern auch Marcello, ihren neuen Flirt, besser kennenlernen will. Eugenio Franceschini wirkte in den neuen Szenen vollkommen in seine Rolle vertieft. Fans dürfen gespannt sein, wie die Dreiecksbeziehung zwischen Emily, Gabriel und Marcello weitergeht, zumal Gabriel am Ende der letzten Staffel offenbar entschieden hat, Emily nicht kampflos aufzugeben.

Abseits des Drehgeschehens sorgen auch die Casting-News der Serie für Gesprächsstoff: Neben dem Austritt von Camille Razat (31), die Abschied von ihrer Rolle als Camille nahm, gibt es hochkarätige Verstärkung mit Minnie Driver (55). Lily selbst scheint privat und beruflich ihre perfekte Balance gefunden zu haben. Seit 2021 ist sie glücklich verheiratet und seit diesem Jahr erstmals Mama geworden. Sie begeistert ihre Fans nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Mode-Ikone der Serie. Die fünfte Staffel von "Emily in Paris" wird voraussichtlich Ende des Jahres auf Netflix starten.

Giulia Parmigiani / Netflix Lily Collins als Emily in "Emily in Paris"

Netflix Eine Szene aus "Emily in Paris" Staffel drei

