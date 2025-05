Die fünfte Staffel "Emily in Paris" kommt wohl schon 2025

Die Fans von Emily in Paris dürfen sich freuen: Die Dreharbeiten zur fünften Staffel der beliebten Netflix-Serie mit Lily Collins (36) in der Hauptrolle haben im Mai 2025 begonnen. Die Produktion startete bereits Anfang Mai, doch diesmal führt Emilys neuestes Abenteuer nach Rom! Bereits im Herbst vergangenen Jahres bestätigte Netflix via Instagram die Verlängerung um eine weitere Staffel. Nach dem turbulenten Finale von Staffel 4 kündigt der Slogan "There’s no place like Rome" einen aufregenden Neuanfang an, mit neuen Folgen, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen.

Allerdings verlief der Drehstart nicht reibungslos: Kaum hatten die Aufnahmen in Rom begonnen, musste das Team wegen des großen Andrangs rund um die Papstwahl eine Pause einlegen. Ob sich dadurch der geplante Starttermin verschiebt, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass "Emily in Paris" seinem gewohnten Veröffentlichungsrhythmus treu bleibt: In der Regel folgt etwa anderthalb Jahre nach Drehbeginn die Ausstrahlung – dementsprechend rechnet man mit einem Start zum Jahresende. Neben einem neuen Drehort dürfen sich die Zuschauer auch auf einige Überraschungen im Cast und neue Liebesverwicklungen freuen: Laut Deadline übernimmt Lucien Laviscount (32) als Alfie in der 5. Staffel wieder eine Hauptrolle.

Hinter der Serie steht nach wie vor Darren Star (63), der als Showrunner mit Geschichten über zwischenmenschliche Verwicklungen und Großstadtglamour Maßstäbe gesetzt hat – bereits mit Sex and the City und Beverly Hills, 90210 prägte er das Genre. Privat hält sich der gebürtige Amerikaner gerne im Hintergrund, betont jedoch immer wieder seine Begeisterung für internationale Metropolen. Auch Lily Collins pendelt inzwischen regelmäßig zwischen Paris und Los Angeles. Das Set sei "wie eine zweite Familie", schwärmte sie einst gegenüber People Magazine. Mit ihren zwischen Freundschaft, Romantik und Karriere balancierenden Figuren fesselt die Serie ein weltweites Publikum.

Getty Images Lucien Laviscount, Schauspieler

Getty Images Der Cast von "Emily in Paris"

