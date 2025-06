Lily Collins ehrt Charlie McDowell zu seinem ersten Vatertag

Dieser Vatertag ist für Lily Collins (36) und ihren Partner Charlie McDowell (41) ein ganz besonderer – denn der Regisseur darf sich zum ersten Mal auch feiern lassen. Erst Anfang des Jahres durften die beiden ihre kleine Tochter auf der Welt begrüßen. Zum Vatertag in den USA vergangenen Sonntag ehrte die Schauspielerin ihren Liebsten daher mit einer besonderen Liebeserklärung bei Instagram. Sie postete eine Reihe von Fotos, die Charlie zusammen mit Töchterchen Tove zeigen. "Alles Liebe zum ersten Vatertag, Charlie. Tove ist das glücklichste kleine Mädchen der Welt, weil sie deine [Tochter ist]. Dich mit ihr zu sehen, ist eines der schönsten Dinge. Du wurdest dazu geboren, Vater zu sein, und du begeisterst mich jeden Tag mit deinen unzähligen Arten, sie zu beschützen", schrieb Lily stolz.

Die Geburt der kleinen Tove kam für Lily und Charlies Fans Anfang Februar ganz überraschend. Die Emily in Paris-Darstellerin verkündete die Ankunft ihrer Kleinen mit einem Post, der das Baby zwischen flauschigen Decken zeigte – auf eine war ihr Name gestickt. "Willkommen im Zentrum unserer Welt, Tove Jane McDowell. Worte werden niemals unsere unendliche Dankbarkeit für unsere unglaubliche Leihmutter und alle, die uns auf diesem Weg geholfen haben, ausdrücken", meinte Lily unter dem Foto. Weil sie das süße Geheimnis, dass eine Leihmutter ihr Kind austrägt, so sehr hüteten, waren die Fans entsprechend überwältigt.

Allerdings gab es nicht nur Gratulanten. Einige User kritisierten die Tatsache, dass Tove das Licht der Welt mithilfe einer Leihmutter erblickte. Eine Kritik, die vor allem Charlie nicht lange unkommentiert stehen lassen konnte. In einem Kommentar unter dem Baby-Post wies der 41-Jährige die Kritiker zurecht: "Es ist in Ordnung, kein Experte für Leihmutterschaft zu sein. Es ist in Ordnung, wenn man nicht weiß, warum jemand eine Leihmutter braucht, um ein Kind zu bekommen. [...] Und es ist in Ordnung, weniger Zeit damit zu verbringen, hasserfüllte Worte in die Welt zu spucken, besonders in Bezug auf ein wunderschönes Mädchen, das viel Liebe in das Leben der Menschen gebracht hat." Warum er und Lily sich für eine Leihmutterschaft entschieden, machten sie bisher nicht öffentlich.

Instagram / lilyjcollins Charlie McDowell mit seiner Tochter Tove

Getty Images Charlie McDowell und Lily Collins, Ehepartner

