Erste Einblicke in neue Dreharbeiten von "Emily in Paris"

Lily Collins (36) wurde kürzlich bei den Dreharbeiten zur fünften Staffel von Emily in Paris in Rom gesichtet. Gemeinsam mit Eugenio Franceschini (33), der Emilys aktuellen Partner Marcello verkörpert, nahm sie neue Szenen für die Erfolgsserie auf, während die Fans bereits gespannt auf die Fortsetzung warten. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, präsentiert sich Lily als Emily Cooper modisch wie gewohnt – in einem eleganten schwarz-weißen Jumpsuit und mit frischem Bob-Haarschnitt. Die ersten Einblicke lassen zudem vermuten, dass Emily ihren Social-Media-Lifestyle wieder aufleben lässt – so sieht man sie etwa für Selfies auf einer cremefarbenen Vespa posieren.

Während die Dreharbeiten spannende Wendungen versprechen und sich das Liebeschaos um Emily weiter zuspitzt, sorgt eine andere Nachricht bei vielen Fans für Wehmut: Camille Razat (31) wird in der kommenden Staffel nicht mehr zu sehen sein. Die Darstellerin verabschiedete sich mit einem rührenden Instagram-Post und dankte Darren Star (63) sowie dem gesamten Netflix-Team herzlich für ihre Zeit bei "Emily in Paris". Camille betonte, wie viel ihr die Rolle bedeutet habe, und ließ mit dem Hinweis auf einen möglichen Gastauftritt die Tür für ein spätes Wiedersehen offen. Von Beginn an spielte Camille als Emilys Vertraute und gelegentliche Rivalin um Gabriels Herz eine zentrale Rolle in der beliebten Serie.

Der Ausstieg von Camille kam allerdings nicht völlig überraschend: Ihr Charakter hatte sich schon in der letzten Staffel aus Paris verabschiedet, nachdem sie ihre Beziehung mit Gabriel unter dramatischen Umständen beendet hatte. Zwar kursierten zuvor Spekulationen über eine mögliche Rückkehr, doch nun widmet sich Camille neuen Projekten – so übernimmt sie eine neue Rolle in einer internationalen Serie und hat sogar eine eigene Produktionsfirma gegründet. Hinter den Kulissen bleibt der Zusammenhalt groß, wie die zahlreichen liebevollen Nachrichten ihrer "Emily in Paris"-Kollegen nach ihrem Serienausstieg zeigen. Auch Lily Collins schwärmte wiederholt von den Freundschaften und der inspirierenden Energie am Set, die selbst nach Camilles Abschied lebendig bleibt.

Netflix / Giulia Parmigiani Lily Collins als Emily Cooper in "Emily in Paris"

Instagram / camillerazat Lucas Bravo und Camille Razat

