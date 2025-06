Trotz Trennung: Rebecca Ries bereut Baby mit Gök nicht

Rebecca Ries und Göktug Göker haben sich kurz nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes getrennt. Die Influencerin und der Reality-TV-Star waren erst seit Ende letzten Jahres ein Paar. Trotz der überraschend schnellen Wendung in ihrer Beziehung bleibt Rebecca positiv gestimmt. In einer Instagram-Story antwortete sie kürzlich auf die Frage eines Fans, ob sie es bereue, mit Göktug ein gemeinsames Kind bekommen zu haben: "Nein, auf keinen Fall! Malik ist das Schönste, was mir passiert ist, und egal, was in der Zukunft passiert – ich werde Gök für immer dankbar sein, dass er mir dieses wunderschöne Geschenk gemacht hat."

Das erste gemeinsame Kind von Rebecca und Göktug ist für beide ein bedeutender Meilenstein – selbst nach ihrer Trennung. Sie scheinen sich zumindest in einer Sache einig zu sein: Das Wohl des Kindes steht an erster Stelle. Wie es nach der Trennung weitergeht, insbesondere was die Betreuung und das Familienleben betrifft, bleibt abzuwarten. Rebecca wirkt entschlossen, sich voll und ganz auf ihren Sohn zu konzentrieren. Über die genauen Gründe für die rasche Trennung hat sich bislang keiner der beiden geäußert.

Rebecca begeistert ihre Fans schon seit der Geburt ihres Sohnes mit regelmäßigen Updates aus ihrem Alltag als frischgebackene Mutter. Besonders einnehmend war ein Foto, das sie kürzlich auf Instagram veröffentlichte: Darauf liegt sie kuschelnd mit ihrem Baby auf dem Sofa, sichtlich entspannt und überglücklich. Obwohl sie das Gesicht ihres Sohnes mit einem Teddy-Emoji verdeckt hatte, waren ihre Follower von der emotionalen Geste begeistert. Für Rebecca scheint klar zu sein, dass die Liebe zu ihrem Sohn das Wichtigste in ihrem Leben ist, unabhängig von den schwierigen Umständen, die sie kürzlich durchstehen musste.

Anzeige Anzeige

Instagram / goektugoeker Rebecca Ries und Göktug Göker mit Malik am Vatertag 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige