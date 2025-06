Nur ein Spaß: Rebecca Ries klärt Pärchenfoto mit KI-Mann auf

Rebecca Ries sorgte kürzlich mit einem Pärchen-Post für Aufsehen. In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin ein scheinbar inniges Foto von sich und einem unbekannten Mann und stellte die provokante Frage an ihre Fans: "Was sagt ihr zu meinem neuen Freund? Besser als Gök oder ist Gök besser?" Doch kurz darauf klärt sie die Situation auf: "Das ist natürlich KI, das ist nicht echt. Das bin ich bearbeitet und irgendein Typ, den ChatGPT einfach neben mich gesetzt hat." An ihrer Beziehungssituation ändert sich also nichts – sie ist derzeit "Single like a Pringle".

Die Scherzaktion ruft gemischte Reaktionen bei ihren Followern hervor. Während viele den Humor der Social-Media-Bekanntheit zu schätzen wissen, gibt es auch negative Kommentare. "Du bist Mutter, das ist nicht witzig", lautet einer der Vorwürfe. Doch Rebecca zeigt sich unbeeindruckt und kontert: "Ich wusste nicht, dass man als Mama keine Späße mehr machen darf. Hier gibt es ein paar Mütter, die anscheinend ein ganz strenges Leben führen und bei denen man keine Witze machen darf."

Die Verbindung zu ihrem Ex-Partner Göktug Göker, mit dem sie ein gemeinsames Kind hat, scheint trotz ihrer Trennung weiterhin harmonisch zu sein. Rebecca hatte in der Vergangenheit betont, wie wichtig ihr ein respektvoller Umgang miteinander ist, besonders im Hinblick auf die gemeinsame Elternschaft. Obwohl es derzeit keine Anzeichen für ein romantisches Comeback zwischen ihr und Gök gibt, scheinen die beiden ein gutes, freundschaftliches Verhältnis zu pflegen.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries neben einem KI-Freund

Instagram / goektugoeker Rebecca Ries und Göktug Göker mit Malik am Vatertag 2025