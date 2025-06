Freitag der 13.: Rebecca Ries hört Clowns-Musik in der Nacht

Rebecca Ries erlebt einen schaurigen Start in den Freitag, den 13. In ihrer Instagram-Story teilt die Influencerin einen albtraumhaften Bericht mit ihren Followern. "Ich hatte so eine schlimme Nacht", berichtet sie sichtbar mitgenommen. Während des Schlafens sei sie nicht in der Lage gewesen, sich zu bewegen. Hinzu kam eine angsteinflößende Clowns-Musik, die plötzlich zu hören gewesen sein soll. "Ich weiß nicht, ob ich mir das eingebildet habe, aber eigentlich habe ich mir das nicht eingebildet", schildert sie ihr Erlebnis und führt weiter aus, dass sie Panik bekam und das Gefühl hatte, jemand würde in ihrem Zimmer stehen.

Solche Erfahrungen, wie Rebecca sie schildert, könnten mit dem Phänomen der Schlafparalyse in Verbindung stehen – einem Zustand, der Menschen gelegentlich heimsucht und auch Traumvisionen hervorrufen kann. Sie betont allerdings in ihrer Story, dass sie sich die Musik und die bedrohliche Präsenz nicht nur eingebildet habe. "Ich hatte so Angst. [...] Sieht man mir an, dass ich heute Nacht einen Schock hatte und nicht schlafen konnte, oder?", fragt Rebecca ihre Community.

Trotz der Horrornacht war Rebecca in der Nacht nicht alleine – ihr Sohn Malik war ganz in ihrer Nähe. Den Jungen durfte die Reality-Bekanntheit im April auf der Welt begrüßen. Auf ihrem Social-Media-Profil gibt sie ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben als Neu-Mama. Seit ihr Kleiner geboren wurde, hat sich einiges verändert. "Früher stand ich selbst an erster Stelle – heute ist mein Kind mein Mittelpunkt", stellte sie vor wenigen Tagen in ihrer Story klar. Zudem habe sie eine neue Form von Liebe entdeckt, die sie vorher noch nie gespürt habe. Sie drückte sie als "bedingungslos, tief und überwältigend" aus.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Mai 2025

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Reality-TV-Bekanntheit

