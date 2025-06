Rebecca Ries widmet ihrem Sohn Malik Emilio ein neues Tattoo

Rebecca Ries hat eine ganz besondere Art gefunden, ihre Liebe zu ihrem Sohn Malik Emilio zu zeigen. Die TV-Bekanntheit, die im April ihr erstes Kind zur Welt brachte, hat sich jetzt ein Tattoo stechen lassen, das ihrem kleinen Jungen gewidmet ist. In ihrer Instagram-Story präsentierte sie stolz das neue Kunstwerk auf ihrem Handgelenk. Es zeigt den Namen Malik Emilio, ein kleines Herz und sein Geburtsdatum. Zudem ließ sie die Silhouette seines Gesichts in die Tätowierung integrieren.

Doch das war nicht die einzige optische Veränderung, die Rebecca kürzlich durchmachte. Bereits vor einer Woche überraschte sie ihre Follower mit einer komplett neuen Haarfarbe und einem frischen Haarschnitt. "Hier ist auf jeden Fall die neue Rebecca. Ich bin jetzt komplett blond", verkündete die Reality-TV-Bekanntheit stolz in ihrer Instagram-Story. Ihre braunen Haare wichen einer blonden Mähne, und auch die Länge änderte sich: Rebecca trug ihre Haare nun etwas kürzer als zuvor. Nach eigenen Angaben musste sie sich zwar erst an ihr neues Ich gewöhnen, zeigte sich aber zuversichtlich, dass dies schneller gelingen würde als gedacht.

Zwar ist Rebecca mittlerweile nicht mehr mit Göktug Göker, dem Vater ihres Babys, zusammen, dennoch bereut sie es nicht, ein gemeinsames Kind mit ihm bekommen zu haben. Das machte sie bereits Anfang Juni in einem Instagram Q&A klar, als ein Fan sie danach fragte. "Nein, auf keinen Fall! Malik ist das Schönste, was mir passiert ist, und egal, was in der Zukunft passiert – ich werde Gök für immer dankbar sein, dass er mir dieses wunderschöne Geschenk gemacht hat", erklärte sie damals nachdrücklich.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, TV-Bekanntheit

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, TV-Bekanntheit

