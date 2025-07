"Traurige Dinge": Rebecca Ries kämpft mit ihren Emotionen

Rebecca Ries' Leben gleicht aktuell einer Achterbahnfahrt. Erst vor wenigen Monaten wurden sie und Göktug Göker Eltern des kleinen Malik. Das frische Liebesglück hielt jedoch nicht und sie trennten sich kurz nach der Geburt. In ihrer Instagram-Story meldet sich die Reality-TV-Bekanntheit nun unter Tränen. Ob es die Trennung ist, die ihre aktuellen Emotionen auslöst, oder ein anderer Vorfall, gibt sie nicht preis. Jedoch erzählt sie: "In meinem Leben passieren gerade so viele unschöne und auch sehr traurige Dinge. Was mich wirklich einfach gerade an so einen Punkt bringt, an dem ich einfach nicht mehr kann. Natürlich bin ich trotzdem stark für mein Kind, aber ich würde einfach mal gerne in den Arm genommen werden und einfach mal so das Gefühl bekommen, dass ich genug bin."

Es seien mehrere private Gründe, die sie aktuell sehr viel Kraft kosten. Die Influencerin scheint nicht zu wissen, wohin mit sich. "Ich bin einfach so traurig. Ich bin einfach nur traurig. Es ist halb 10 oder kurz vor 10 und ich heule seit 8 Uhr morgens. Ja, ich glaube, ich werde mich heute auf jeden Fall erst mal zurückziehen", erklärt sie. Bereits vor einigen Tagen gewährte die 30-Jährige ihrer Community einen tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt. Rebecca verriet, um mit ihren Emotionen und belastenden Gedanken besser umgehen zu können, in Zukunft therapeutische Unterstützung in Anspruch zu nehmen. "Ich will wachsen. Ich will heilen. Ich will stärker werden – für mich", betonte sie entschlossen in ihrer Instagram-Story.

Rebecca wurde durch ihre Teilnahme an Der Bachelor im Jahr 2023 bekannt. Dort klappte es nicht mit der großen Liebe und noch im selben Jahr ging sie in das Format Bachelor in Paradise. Dort lernte sie Adrian Alian (29) kennen und die beiden TV-Bekanntheiten verliebten sich ineinander. Ihre Beziehung schien aber ein ständiges Auf und Ab zu sein – die letztendlich während des TV-Experiments Temptation Island V.I.P. scheiterte. Dort trat dann auch Göktug in ihr Leben: Beim großen Wiedersehen des Formats traten die beiden als Paar auf und verkündeten, gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten. Malik erblickte im April 2025 das Licht der Welt, ihre Trennung gaben sie knapp einen Monat später bekannt.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries im Juli 2025

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und ihr Sohn Malik, Mai 2025

