"Du und ich": So süß kuschelt Rebecca Ries mit ihrem Baby

Rebecca Ries lässt ihre Fans an einem besonders innigen Moment mit ihrem Sohn teilhaben. Auf Instagram teilte die Reality-TV-Bekanntheit ein herzerwärmendes Foto, das sie zusammen mit ihrem Baby zeigt. Beide liegen entspannt auf einem Sofa, Rebecca strahlt. Den kleinen Jungen schützt die Influencerin, indem sie sein Gesicht mit einem Teddy-Emoji verdeckt hat. Zu dem Bild schrieb sie nur kurz und knapp: "Du und ich." Ihre Follower reagierten begeistert auf den süßen Schnappschuss und überhäuften die beiden mit liebevollen Kommentaren.

"Alleinerziehende Mütter sind so unfassbar stark!", "Die wahre große Liebe bringt eine Mutter selbst zur Welt" oder "Ich wünsche euch alles Glück dieser Welt, wer an Regentagen nicht für dich da ist, kann dir gestohlen bleiben, wenn die Sonne scheint", lauten nur drei der unzähligen positiven Kommentare unter dem Beitrag. Die Kommentare spielen offensichtlich auf den Kindsvater Göktug Göker an. Der ehemalige Temptation Island-Verführer verließ Rebecca im Wochenbett.

Nach dem überraschenden Liebes-Aus erhält Rebecca Unterstützung von ihrer Familie. "Sie schauen auf mich und nehmen mir den Kleinen ab, wenn ich mal kurz Zeit für mich brauche – sei es zum Duschen, Aufräumen oder einfach nur, um Me-Time zu haben", erzählte die 30-Jährige vor wenigen Tagen in einer Instagram-Story. Trotzdem machte sie keinen Hehl daraus, dass sie aktuell nicht wisse, wo ihr der Kopf steht.

