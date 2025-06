Das hat sich in Rebecca Ries' Leben als Mama verändert

Rebecca Ries hat im April ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Seitdem gibt sie ihren Fans immer wieder Einblicke in ihr Leben als frischgebackene Mama. Auf die Frage eines Followers, was sich durch die Geburt am meisten verändert habe, teilte sie in ihrer Instagram-Story ganz offen mit: "Früher stand ich selbst an erster Stelle – heute ist mein Kind mein Mittelpunkt." Mit emotionalen Worten erklärte sie weiter, dass sie eine neue Form von Liebe entdeckt habe, die sie als "bedingungslos, tief und überwältigend" beschreibt.

Rebecca habe neue Seiten an sich entdeckt, etwa Geduld und Stärke, von denen sie zuvor nichts geahnt habe. Gleichzeitig betonte sie, dass sie durch ihr Mama-Dasein weniger Zeit und Energie habe, dafür aber gelernt habe, die kleinen Pausen und kostbaren Momente des Alltags mehr zu schätzen. "Auch meine Wünsche und Pläne haben sich geändert, weil ich jetzt für zwei denke", erklärte sie weiter.

Rebecca und ihr Ex-Partner Göktug Göker hatten die Geburt ihres Babys im Frühjahr voller Rührung bekannt gegeben und von dem "größten Wunder ihres Lebens" gesprochen. In einem Instagram-Beitrag zeigte Rebecca, wie der kleine Malik die Hände der stolzen Eltern umklammert – ein Detail, das die Herzen vieler Fans höherschlagen ließ. Die Influencerin betont immer wieder, wie bereichernd die neue Erfahrung für sie ist, obwohl sich Göktug kurz nach der Geburt von ihr getrennt hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Realitystar Rebecca Ries' Baby

Anzeige Anzeige

Instagram / goektugoeker Rebecca Ries und Göktug Göker mit Malik am Vatertag 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige