Patrick Schwarzenegger schaut "The White Lotus" ohne Eltern

Patrick Schwarzenegger (31) sorgt derzeit für Aufsehen in der dritten Staffel der Erfolgsserie "The White Lotus". Der Schauspieler gestand während eines Auftritts in "The Drew Barrymore Show", dass er einige der kommenden Episoden lieber ohne seine berühmten Eltern Arnold Schwarzenegger (77) und Maria Shriver (69) anschauen möchte. Der Grund dafür sei, dass es in den besagten Folgen offenbar einige "freizügige Szenen" gibt. Bereits das Ansehen der ersten Episode sei "nervenaufreibend" gewesen, da er vor den Augen seiner Eltern eine Nacktszene gehabt habe. "Die nächsten Folgen werde ich lieber alleine schauen", stellte er klar.

Während eines Spiels mit der Gastgeberin, bei dem ihm verschiedene Fragen gestellt wurden, kamen noch weitere pikante Details ans Licht. Demnach habe der Promi-Spross gegenüber seinen Eltern behauptet, dass die Nacktszenen mit einem Prothesen-Hilfsmittel gedreht wurden. Auf die Frage, was er bei einer gemeinsamen Viewing-Party tun würde, antwortete Patrick mit einer Portion Humor: "Ich würde definitiv eine Toilettenpause einlegen." In der aktuellen Staffel der HBO-Serie waren sein Charakter und ein anderer Mann, gespielt von Sam Nivola (21), in provokante und intime Situationen involviert, darunter ein Kuss unter Geschwistern sowie eine Szene mit mehreren Darstellern im Bett.

Sein prominenter Vater Arnold zeigte sich zuletzt insbesondere bei der Staffel-Premiere begeistert von dem Erfolg seines Sohnes und witzelte sogar auf Instagram über dessen Nacktszenen. Diese scheinen ihn ganz und gar nicht zu stören, ganz im Gegenteil. "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm", schrieb er voller Stolz. Mittlerweile gehört Patrick zu den Shootingstars der Show, die für ihre provokanten und dramatischen Handlungsstränge gefeiert wird.

Getty Images Patrick Schwarzenegger und Maria Shriver, März 2018

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Patrick Schwarzenegger, Februar 2025

