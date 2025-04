Abby Champion schockiert von Patricks "White Lotus"-Szene

Patrick Schwarzeneggers (31) Verlobte, Abby Champion, konnte ihren Schock kaum verbergen, als sie eine der wohl kontroversesten Szenen ihres Partners in der beliebten Serie "The White Lotus" zu sehen bekam. In der dritten Staffel des HBO-Hits spielt Patrick eine schockierende Szene mit seinem Serienbruder Lochlan Ratliff, gespielt von Sam Nivola (21), die für viele Diskussionen sorgte. Ohne vorherige Warnung erlebte Abby die Szene in der ersten Ausstrahlung mit – ein Moment, den Patrick kürzlich in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon (50)" ausführlich beschrieb. "Sie war völlig überrascht und rief sofort: 'Du hast dich mit deinem Bruder eingelassen?!'", erinnerte sich Patrick lachend.

Tatsächlich gab der 31-jährige Schauspieler in der Show zu, dass Abby ihn wochenlang mit Fragen zu seiner Rolle gelöchert habe, bevor die Serie ausgestrahlt wurde. Doch alle ihre Versuche, Details zu entlocken, blieben erfolglos. "Sie wollte unbedingt wissen, ob ich jemanden küsse oder mit jemandem eine Szene habe", gab Patrick preis. Die Dreharbeiten fanden in Thailand statt und stellten auch Patrick selbst vor große Herausforderungen. Sein Co-Star Charlotte Le Bon (38) enthüllte in einem Interview mit Vulture, dass Patrick vor der Kamera einen echten inneren Kampf durchstand. "Seine Reaktion in der Szene war wirklich echt – wir dachten, er würde sich übergeben", witzelte sie.

Patrick und Abby, die seit mehr als acht Jahren ein Paar sind und sich 2023 verlobt haben, scheinen derartige Szenen und Überraschungen jedoch gut zu verkraften. Das Paar verbringt viel Zeit miteinander, und Abby begleitete ihren Verlobten sogar während seines Thailand-Aufenthalts bei den Aufnahmen. In Interviews schwärmte Patrick immer wieder von ihrer Unterstützung. Die Hochzeit der beiden musste zwar aufgrund der Dreharbeiten verschoben werden, doch Abby sei überglücklich über Patricks Engagement in der Erfolgsserie gewesen. Trotz der intensiven Szenen zeigt sich das Paar in der Öffentlichkeit weiterhin verliebt und glücklich.

Getty Images Der Cast von "The White Lotus"

Getty Images Abby Champion and Patrick Schwarzenegger bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 in Beverly Hills

