So intim wird das "Driving Bed"-Shooting für GNTM-Kandidaten

Das legendäre "Driving Bed"-Shooting steht in dieser Woche bei Germany's Next Topmodel an. Die Kandidaten müssen dabei miteinander auf einem rollenden Bett posieren, das durch die Straßen von Los Angeles fährt. Starfotograf Rankin führt die Aufnahmen durch und fordert von den Nachwuchsmodels nicht weniger als romantische Chemie und echte Intimität. Chefjurorin Heidi Klum (52) erklärt den Nachwuchsmodels vorab: "Man muss aussehen, als würde man verliebt sein." Vor allem Daniela hat Respekt vor dieser Aufgabe. "Es ist schwierig für mich, körperliche Nähe zuzulassen", gesteht sie.

Rankin macht klar, dass er keine gespielte Nähe sehen möchte. Er fordert die Teilnehmer auf, alles um sie herum zu vergessen und sich ganz auf ihren Shooting-Partner einzulassen. Das Ziel ist es, eine Liebesgeschichte zu transportieren – ungestellt und überzeugend. Das "Driving Bed"-Shooting stellt für viele Kandidaten eine besondere Herausforderung dar. Der Druck, mitten in Hollywood vor Rankins Linse zu performen, erweist sich als Charaktertest. Dabei geht es für die Models um weitaus mehr als nur ein perfektes Foto. Es soll eine emotionale Verbindung sichtbar werden.

In den vergangenen Wochen konnten sich die verbleibenden Kandidaten gegen die Konkurrenz durchsetzen. Die aktuellen Top Ten haben dabei nicht nur mit anspruchsvollen Shootings, sondern auch mit der nervenaufreibenden Entscheidungskultur der Show zu kämpfen. Eliob und Magdalena mussten zuletzt besonders bangen, bekamen aber beide von Heidi das erlösende Foto überreicht. Für den 29-Jährigen bedeutet das "Driving Bed"-Shooting nun eine weitere spannende Erfahrung. "Ich bin so froh, dass ich das erleben darf", erklärt er begeistert.

Getty Images Rankin, Fotograf

ProSieben/Max Montgomery Die GNTM-Models 2025

