Top Ten bei GNTM: Wen schickt Heidi Klum diesmal nach Hause?

Die heutige Folge von Germany's Next Topmodel bringt große Emotionen und krasse Herausforderungen. Doch zum Schluss droht wie immer die Entscheidung. Das Besondere in Episode 22: Nachdem die Teilnehmer vorher Besuch von ihren Liebsten bekommen haben, durften diese nun anstelle der Nachwuchsstars die Fotos abholen. Acht Kandidaten werden schnell mit Fotos versorgt, doch Eliob und Magdalena müssen zittern. Am Ende hat Chefjurorin Heidi Klum (51) allerdings für beide Schützlinge eine gute Nachricht: Eliob und Magdalena dürfen mit in die nächste Runde!

Als große Challenge der aktuellen Folge liefen die Models einen Catwalk für Yannick Zamboni. Der Schweizer Designer ist besonders für seine ausgefallenen Looks bekannt. Bei den Kandidaten kamen die Outfits unterschiedlich gut an. Während sich Jannik, Eliob, Canel und Co. über die Chance gefreut haben, aus sich herauszukommen, konnten Moritz und Kevin nichts mit den Klamotten anfangen. Sie mussten obendrein XXL-Perücken tragen, die den Lauf erschwerten.

Zu Beginn der Folge wartete eine Überraschung auf die Models. Heidi zeigte ihnen Videos von ihren Familienmitgliedern. Schon dabei flossen die Tränen, doch damit war es nicht genug: Kurz darauf spazierten die Liebsten der TV-Neulinge um die Ecke und das Wiedersehen war perfekt. Eine besondere Überraschung wartete auf Magdalenas Mutter. Die Brünette hatte sich während ihrer GNTM-Zeit ein Tattoo stechen lassen, auf dem in serbischer Sprache "Danke, Mama" zu lesen war.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidat Eliob, 2025

Anzeige Anzeige

ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidaten treffen ihre Familien und Freunde, 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige