Wird "Prominent getrennt" etwa gar nicht mehr ausgestrahlt?

Schon seit November des vergangenen Jahres steht fest: Es wird eine vierte Staffel des beliebten Reality-TV-Formats Prominent getrennt geben. Der Dreh der Show liegt nach Aussagen vieler Kandidaten bereits mehrere Monate zurück. Doch die Ausstrahlung lässt noch auf sich warten. Viele Fans sind langsam misstrauisch, da die Vorgängerstaffel beispielsweise bereits im April 2024 ausgestrahlt wurde. Doch woran könnte die späte Ausstrahlung liegen? Auf Instagram kursiert nun ein Gerücht, dass eine Klage der Grund sein könnte. "Die neue Staffel wird nicht mehr ausgestrahlt. Scheinbar läuft eine Klage vor Gericht, sodass RTL+ 'Prominent getrennt' nicht senden kann. Es wird Ende Juni kommuniziert", schreibt ein Insider unter einem Beitrag des Accounts Trashformiert.

Die interne Quelle will die Informationen von einer Mitarbeiterin der Produktionsfirma erfahren haben. Die Schilderungen des Insiders konnten bislang nicht überprüft werden. Auch RTL hat sich noch nicht zu Wort gemeldet. Dafür ist jedoch Yeliz Koc (31), die Kandidatin der neuen Staffel ist, bereits auf die Gerüchte eingegangen. "Davon weiß ich nichts. Man sollte auch nicht alles glauben, was man hört", dementierte die TV-Bekanntheit die Spekulationen.

Ob die Ausstrahlung der Reality-TV-Show gefährdet ist, bleibt bisher also nur ein Gerücht. Yeliz selbst hätte jedoch kein Problem damit, wenn die Sendung, in der sie auf ihren Ex-Freund Jannik Kontalis trifft, nicht mehr gezeigt würde. "Mich würde es nicht stören, wenn es nicht gezeigt wird", gibt die Influencerin in ihrer Instagram-Story an. Mit dieser Einstellung ist sie wohl nicht die Einzige, wie sie andeutet: "Es würde einigen auf jeden Fall den Arsch retten."

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im Mai 2025

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt"

