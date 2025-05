GNTM-Top-Ten: Welches Nachwuchsmodel soll heute rausfliegen?

Diese Woche ist es so weit: Nur noch zehn Kandidaten kämpfen um den Sieg der diesjährigen Jubiläumsstaffel von Germany's Next Topmodel. Doch wie bereits im vergangenen Jahr gilt auch in diesem: Nur eine Frau und ein Mann können den heiß begehrten Titel abstauben. Im Team der Frauen haben es Aaliyah, Zoe, Canel, Daniela und Magdalena an die vorläufige Spitze geschafft. Von den Männern sind noch Kevin, Jannik, Eliob, Moritz und Pierre übrig. Jetzt sind die Fans gefragt: Wer soll eurer Meinung nach heute Abend seine Koffer packen?

In der vergangenen Folge mussten sich die Kandidatinnen und Kandidaten einer besonderen Herausforderung stellen: Das berüchtigte Nackt-Shooting stand an. Mit ihrer Performance konnten aber nicht alle überzeugen. Die Entscheidung von Modelmama Heidi Klum (51), wer nicht mit in die Top Ten darf, stand danach fest: Die 19-jährige Josy aus München musste zurück in den Flieger nach Deutschland steigen. Ihr Schicksal nahm sie aber gefasst auf. "Es ist schon sad, aber ich bin so stolz auf mich, dass ich nicht richtig traurig sein kann", sah sie das Positive darin. Auch für den 30-jährigen Ray war die Reise vergangene Woche zu Ende. Als Wackelkandidat musste er sich dem Shootout stellen. Als nackter Motorradfahrer konnte sein Gegner Kevin jedoch mehr von sich überzeugen und sicherte sich somit das rettende Foto.

Mit dieser Woche geht die beliebte Castingshow nun in die heiße Phase: Am 19. Juni 2025 und somit in knapp drei Wochen findet das große Finale statt. Ab 20:15 Uhr können Fans live auf ProSieben und im Stream auf Joyn mitverfolgen, für wen sich Heidi in diesem Jahr entscheidet. Die beiden Gewinner erwartet neben einem Cover auf der Zeitschrift "Harper's Bazaar" ein Preisgeld von jeweils 100.000 Euro sowie eine exklusive Werbekampagne mit L'Oréal Paris.

ProSieben / Max Montgomery "Germany's Next Topmodel"-Kandidat Josy beim Shooting

ProSieben/Max Montgomery Die "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten in der 20. Folge

