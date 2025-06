So steht Prinz Harry zum Twerking-Video vor Lilibet-Geburt

Prinzessin Lilibet feierte gestern ihren vierten Geburtstag. Die Tochter von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) erblickte am 4. Juni 2021 das Licht der Welt. Die Schauspielerin postete anlässlich dessen ein süßes Video von den letzten Stunden vor der Geburt – tanzend versuchte sie, die Entbindung einzuleiten. Derart persönliche Einblicke geben die Eltern nur selten, kein Wunder also, dass sich die Fans riesig über diesen Anblick freuen. Allerdings war dieser Moment bereits einmal Thema bei den Sussexes. Harry schrieb in seinen Memoiren "Reserve" davon. "Wir aßen und aßen und machten dann den 'Baby Mama Dance' durchs Krankenzimmer", erklärte er damals und ergänzte zudem, wie herzlichst ihm diese Minuten in Erinnerung geblieben sind: "Nichts als Freude und Liebe in diesem Zimmer."

Dem Clip nach zu urteilen, haben sie den damaligen Moment sehr miteinander genossen. Nicht nur Meghan schwang ihr Tanzbein, auch Harry ließ seine Hüften ein paar Sekunden vor der Kamera passend zur Musik kreisen. "Vier Jahre ist das jetzt her. Beide Kinder waren eine Woche überfällig… Und als weder scharfes Essen noch Spaziergänge oder Akupunktur halfen, blieb nur noch das hier übrig!", erinnerte sich Meghan auf Instagram an den Tag von Lilibets (4) Geburt zurück, als wäre es erst gestern so weit gewesen.

Nicht nur Lilibet hatte es sich in der Gebärmutter ihrer Mama gemütlich gemacht. Auch ihr erster Nachwuchs war einige Tage überfällig. Prinz Archies (6) Geburt versuchten sie zwar nicht tänzerisch einzuleiten, dafür wurden andere alternative Mittel ausprobiert. "Megs Ärztin probierte mehrere homöopathische Methoden, um die Geburt zu beschleunigen, aber unser kleiner Gast hatte es überhaupt nicht eilig", erklärte Harry in seinem Buch.

Instagram / meghan Herzogin Meghan im Juni 2020

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einem Konzert von Beyoncé

