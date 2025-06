Dicke Luft: GNTM-Kandidaten zoffen sich beim Mediencoaching

Bei Germany's Next Topmodel fliegen heute die Fetzen. Grund dafür ist das Mediencoaching, unter anderem mit Christian Düren (34). Der Moderator soll den Nachwuchsmodels zusammen mit zwei erfahrenen Journalistinnen beibringen, wie sie sich im Umgang mit der Presse verhalten sollten. Kandidatin Aaliyah kann es sich nicht verkneifen, im Interview ein bisschen gegen ihren Mitstreiter Moritz zu schießen – unter anderem bezeichnet sie ihn als "lustlos". Das trägt Christian an Moritz weiter und der konfrontiert Aaliyah direkt, was hinter den Kulissen einen riesigen Streit zwischen den beiden auslöst. Die beiden bekamen sich schon in der vergangenen Folge in die Haare, weil Moritz und Mitstreiter Kevin sich beschwerten, Aaliyah und ihre Mitbewohnerin seien "schlampig". Auch das kocht jetzt wieder hoch. Aaliyah ist das zu viel – sie bezeichnet ihn als "respektlos" und "fake".

Als sich der Streit immer mehr hochschaukelt, gerät auch Zoe zwischen die Fronten, als Kevin ihr Verhalten im Backstagebereich kritisiert, allerdings ohne das genau zu spezifizieren. "Wer denkst du eigentlich, wer du bist?", wirft sie Kevin in der Auseinandersetzung an den Kopf. Auch die restlichen Kandidaten brauchen sicher noch Übung in Sachen Medienumgang. Manche wirken unsicher, andere vergreifen sich im Ton – Zoe kommen sogar die Tränen. In einem Gruppeninterview mit Bild-Redakteurin Tanja May wird es ebenfalls richtig emotional. Dani und Eliob plaudern sogar ein paar intime Geheimnisse aus: So verrät Dani, dass sie Jungfrau ist, und Eliob erzählt, dass er in der Vergangenheit mal seinen Samen spendete.

Abgesehen von dem Coaching hat die heutige Folge GNTM noch ein ganz besonderes Shooting in petto. Die Kandidaten müssen sich der Herausforderung namens "Driving Bed" stellen. Auf einem Bett mit Rollen fahren sie vor aller Augen durch Los Angeles und müssen zeitgleich für Star-Fotograf Rankin posieren. Jeweils zu zweit sollen sie auf den Fotos eine romantische Stimmung rüberbringen. "Man muss aussehen, als würde man verliebt sein", meint Chefjurorin Heidi Klum (52). Das fällt aber längst nicht jedem leicht. Manche Kandidaten tun sich mit so viel körperlicher Nähe mitten auf der Straße schwer.

ProSieben / Michael Boer Aaliyah, GNTM-Kandidatin

Michael de Boer / ProSieben Der "Germany's Next Topmodel"-Kandidat Moritz

