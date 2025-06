Haben Hailey und Justin Bieber etwa keinen Ehevertrag?

Justin (31) und Hailey Bieber (28) stehen nach dem Verkauf von Haileys Kosmetikmarke "Rhode" im Fokus der Medien. Laut Page Six sollen der Sänger und das Model bei ihrer Hochzeit im Jahr 2018 keinen Ehevertrag abgeschlossen haben. Dies könnte nun zu einer finanziellen Brisanz führen, denn Haileys 2022 gegründete Marke wurde kürzlich für beeindruckende 876 Millionen Euro an e.l.f. Beauty verkauft, wodurch Hailey zur finanziellen Hauptverdienerin der Familie avancierte. Ein renommierter Hollywood-Anwalt kommentierte in diesem Zusammenhang, dass Ehepaare ihres Status normalerweise Vereinbarungen über Vermögen und Eigentum treffen würden.

In Kalifornien, wo das Paar hauptsächlich lebt, werden alle während der Ehe erworbenen Vermögenswerte als gemeinsames Eigentum behandelt, sollten keine anderen Vereinbarungen vorliegen. Sollte es jemals zu einer Trennung kommen, könnte Justin somit Anspruch auf einen erheblichen Teil von Haileys Unternehmensvermögen haben. Andersherum gilt allerdings, dass Justins Einnahmen aus seiner Musikkarriere, die vor der Ehe entstanden, als sein persönliches Eigentum zählen. Zum Zeitpunkt der Eheschließung war Justin schon ein etablierter Weltstar, dessen Musik Millionen generierte. Interessanterweise hat er erst 2023 seinen gesamten Musikkatalog verkauft.

Die Ehe von Hailey und Justin wurde im bescheidenen Rahmen mit einer standesamtlichen Trauung in New York City geschlossen, gefolgt von einer prunkvollen Feier in South Carolina. Seither muss sich das Paar immer wieder gegen Trennungsgerüchte behaupten. Während Justin sich seit der Eheschließung zunehmend von öffentlichen Bühnen zurückzog, stieg Hailey innerhalb weniger Jahre vom Model zur erfolgreichen Unternehmerin auf. Im August 2024 konnte das Paar den gemeinsamen Sohn Jack willkommen heißen.

https://www.instagram.com/p/DKNZUuEBjpH/?img_index=2 Justin Bieber und seine Frau Hailey Bieber im Mai 2025

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack

