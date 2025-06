Egal? So denkt "Ex on the Beach"-Franzi über Marc-Robin Wenz

Marc-Robin Wenz sorgt aktuell in der sechsten Staffel von Ex on the Beach in Mexiko für Wirbel. Der Reality-TV-Star traf dort auf seine Ex-Partnerin Franziska Temme (30), mit der es zunächst wieder zu Annäherungen kam. Doch in der neunten Folge entschied er gemeinsam mit anderen Mitstreitern, dass Franzi die Villa verlassen muss. Der Grund: Er wollte sich vollständig auf Marta, Franzis Show-BFF, konzentrieren. Direkt nach Franzis Auszug kamen sich Marc-Robin und Marta tatsächlich näher.

Franzi hat klare Worte für das Verhalten der beiden gefunden. Während sie dafür Verständnis zeigt, dass Marta ihr nichts schuldet, zeigte sie sich dennoch überrascht, wie schnell sich die Dinge entwickelten. "Ich war ehrlich gesagt schon ein bisschen schockiert, dass es direkt nach meinem Auszug passiert ist. Wir kannten uns zwar erst ein paar Tage und sie schuldet mir nichts, aber dennoch hätte ich mir im Nachhinein mehr von ihr gewünscht", gestand sie auf Instagram. Gleichzeitig fand sie scharfe Kritik für Marc-Robin: Er sei jemandem, dem Loyalität und Empathie fremd seien. "Also wie ich zu ihm stehe? Ich stehe drüber. Weit drüber", erklärte sie unverblümt.

Dass Reality-TV immer wieder für explosive Dramen sorgt, zeigen nicht nur die jüngsten Ereignisse um Marc-Robin, Franzi und Marta. In der Vergangenheit hatte die schöne Blonde bereits geäußert, wie viel ihr die Freundschaft zu Franzi bedeutet, was die gesamte Situation für sie nicht einfacher machte. Solche emotionalen Verstrickungen machen den Reiz solcher Shows aus und ziehen Millionen Zuschauer in ihren Bann. Marc-Robin bleibt sich dabei treu und hält die Spannung durch sein impulsives Verhalten hoch, während Franzi und Marta abseits der Kameras ihre Freundschaft offenbar neu bewerten müssen.

Anzeige Anzeige

Collage: RTL / Friederike Jacobitz, RTL / Frank Fastner Collage: Marc-Robin Wenz und Marta von "Ex on the Beach"

Anzeige Anzeige

RTL Franziska Temme, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige