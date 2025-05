Überraschung: GNTM-Kandidaten bekommen Besuch von Familien

Bei der kommenden Folge von Germany's Next Topmodel stehen Emotionalität und Extravaganz im Mittelpunkt. Wie aus einem neuen ProSieben-Newsletter hervorgeht, überrascht Heidi Klum (51) die Kandidaten mit Besuch von ihren Liebsten, was für Freudentränen und herzerwärmende Szenen sorgt. Nachdem die Teilnehmer monatelang getrennt von ihrer Familie und ihren Freunden waren, führen liebevolle Videobotschaften und Briefe zu bewegenden Momenten – doch das ist erst der Anfang. Die eigentliche Überraschung wartet in einem Nebenraum: ein Wiedersehen mit ihren engsten Vertrauten. Besonders rührend wird dabei unter anderem Kevins Begegnung mit seiner Schwester, die ihn in die Arme schließt, sowie Magdalenas Reaktion, die ihre Freude kaum in Worte fassen kann.

Neben diesem berührenden Treffen haben die Models eine andere Herausforderung zu meistern: Sie präsentieren die extravaganten Designs des Schweizer Modeschöpfers Yannik Zamboni. Mit seinem veganen und plastikfreien Label "Maison Blanche" setzt er seine Kandidaten in atemberaubende Looks mit Weißtönen, ungewöhnlichen Silhouetten und viel Make-up und Haar. Eliob wird beispielsweise mit pinker Spezialpaste und tausenden kleinen Härchen im Gesicht in einen futuristischen Alien verwandelt. "Ich bin jetzt jemand ganz anderes", schwärmt er. Die Modelmama zeigt sich begeistert und betont: "Als Topmodel muss man auch mit ungewöhnlicher Kleidung umgehen können!"

Vergangene Woche entschied sich, wer es bei "Germany's Next Topmodel" in die Top Ten geschafft hat. Beim heißen Nacktshooting in der kalifornischen Wüste mussten die Nachwuchsmodels Mut beweisen. Josy konnte dabei Heidi nicht mit ihrer Ausstrahlung überzeugen. Sie bemängelte, dass das junge Model auf den Bildern unsicher wirkte. Auch Fotograf Brian Bowen Smith kommentierte kritisch: "Sie kennt ihren Körper noch nicht." So musste Josy am Ende die Koffer packen und ihre Reise in der Castingshow beenden. Doch Josy blieb gefasst. "Es ist schon sad, aber ich bin so stolz auf mich, dass ich nicht richtig traurig sein kann", sagte sie nach dem Auszug.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidat Eliob, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / josephinetolno_ Josephine, Kandidatin der 20. Staffel von GNTM

Anzeige Anzeige

Anzeige