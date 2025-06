Heidi Klum über Veränderungen bei "Germany's Next Topmodel"

Aktuell läuft die 20. Staffel von Germany's Next Topmodel im TV. In den Jahren wurde viel am Konzept gefeilt, doch eine Konstante bleibt: Heidi Klum (52). Im Interview mit Bild spricht die Modelmama offen über die Veränderungen in der Show: "Was sich verändert hat, ist das Bild der Schönheit. Früher hat man eher nach schlanken Frauen gesucht, man machte das, was von der Modewelt vorgeschrieben wurde. Durch die Akzeptanz der Diversität hat sich das endlich gewandelt." Nach wie vor sei ihnen bei der Model-Suche aber wichtig, dass die Kandidaten freundlich sind, Disziplin haben und Interesse an ihrem Job zeigen.

In der aktuellen Staffel stehen noch zwei Folgen vor dem großen Finale an. Die übrig gebliebenen Mädels und Jungs haben im Laufe der Wochen viel an sich gearbeitet und sind an ihren Erfahrungen gewachsen. Besonders Magdalena Milic hat sich laut Heidi weiterentwickelt: "Magda ist super. Sie war anfangs nicht besonders stark, ist auch oft vor Nervosität umgeklappt, hat sich aber während der Staffel unglaublich gesteigert." In der Umstyling-Folge hat sie ihre langen Haare abschneiden müssen und trägt nun einen dunklen Bob-Schnitt. "Sie hat es anfangs gehasst, aber ich sagte ihr, jetzt betrete sie einen Raum und falle auf. Sie ist nun ein Typ. Ihr wunderschönes Gesicht kommt dadurch zur Geltung", schwärmt Heidi weiter.

Ob Magda sich bis ins Finale kämpfen kann? Das wird sich in den nächsten zwei Wochen zeigen. Neben ihr sind bei den Mädels noch Canel, Zoe, Aaliyah und Daniela im Rennen. Die Jungs sind ebenfalls noch zu fünft: Eliob, Jannik, Pierre, Moritz und Kevin möchten sich noch einen Platz im Finale sichern. Aber vorher stehen in der heutigen Folge noch drei Challenges an: das Medien-Coaching, ein heißes Bett-Shooting mit Ranking und ein Walk mit den Designs von Christian Cowan (29).

ProSieben / Michael Boer Magdalena Milic, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

ProSieben Pierre und Zoe, "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten 2025

