Nach Kannibalismus-Skandal: Armie Hammer feiert mit der Ex

Armie Hammer (38) und seine Ex-Frau Elizabeth Chambers (42) zeigen der Welt, dass eine Trennung nicht das Ende von gemeinsamen Familienmomenten sein muss. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern, dem achtjährigen Ford und der zehnjährigen Harper, feierten sie Fords erfolgreichen Abschluss der zweiten Klasse in einer harmonischen Zusammenkunft. Elizabeth teilte dazu eine fröhliche Aufnahme auf Instagram, die sie mit dem Schauspieler, den Kindern und auch dem Familienhund zeigte. Armie erschien in schwarzer Kleidung, während Elizabeth ein stilvolles schwarz-weiß gestreiftes Kleid trug. Ihr Sohn präsentierte stolz sein Abschlusszertifikat, das im Mittelpunkt des besonderen Tages stand.

Die Beziehung der beiden scheint nach ihrer schweren Scheidungsphase im Jahr 2023 ein neues, freundschaftliches Niveau erreicht zu haben. Trotz der turbulenten Trennung und der Negativschlagzeilen rund um Armie, die 2021 die Runde machten, betonen beide, wie wichtig ihnen das Wohlergehen der Kinder ist. Lange Zeit stand die Familie wegen Vorwürfen gegen Armie, die von emotionalem Missbrauch bis hin zu Kannibalismus-Fantasien reichten, unter enormem Druck. Doch laut Elizabeth ist ihre familiäre Bindung nun stärker denn je. "Unsere Familie ist wieder sehr stark und besser als je zuvor. Aber für mich ist eine Scheidung an sich schon ein Trauma", erklärte sie kürzlich ehrlich in der Today Show.

Im vergangenen September sprach die TV-Bekanntheit offen über die schweren Zeiten nach dem Ende ihrer Ehe mit Armie. Auf Instagram erzählte Elizabeth, wie sie nach der Scheidung ein ganz persönliches Kapitel abschließen musste: "In den dunkelsten Tagen meiner Scheidung fand ich heraus, dass in unserem Familienhaus etwas passiert war, das mich dazu brachte, es sofort verkaufen zu wollen", berichtete sie. Während sie die letzten Erinnerungsstücke aus dem Haus sortierte, stand ihr ihre langjährige Mitarbeiterin Nini zur Seite. In einem bewegenden Video zeigte Elizabeth einen Karton mit einer liebevollen Nachricht und schrieb dazu: "Jetzt, über viereinhalb Jahre später, geheilt und glücklich, bedeutet mir diese kleine Liebesbotschaft mehr, als ich ausdrücken kann."

Getty Images Elizabeth Chambers und Armie Hammer, Januar 2018

Getty Images Armie Hammer und Elizabeth Chambers im November 2019

