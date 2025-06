Sophie Habboo zeigt erstmals ihren wachsenden Babybauch

Sophie Habboo und Jamie Laing (36) erwarten aktuell ihr erstes Kind und teilten diese wunderbare Nachricht kürzlich voller Freude mit ihren Fans. Nun präsentierte Sophie erstmals stolz ihren Babybauch bei einer Hochzeit. Auf Instagram postete die britische Reality-TV-Darstellerin Bilder von dem besonderen Anlass, bei dem sie in einem bodenlangen, smaragdgrünen Kleid erstrahlte. Sophies Schwangerschaft war beispielsweise in einem Spiegel-Selfie deutlich erkennbar, das sie zusammen mit Jamie aufnahm. Zu den Fotos schrieb sie liebevoll: "Letztes Wochenende habe ich die Hochzeit einer Freundin, die ich seit 24 Jahren kenne, gefeiert, und es war alles und noch mehr."

Erst am Dienstag verkündeten Sophie und Jamie, dass sie in freudiger Erwartung eines Babys sind. Dazu teilten die beiden "Made in Chelsea"-Stars ein Video, in dem auch ein Ultraschallbild ihres noch ungeborenen Kindes zu sehen ist. Während des Arzttermins wurden die Eheleute richtig emotional, vor allem der werdende Vater. "Nimmst du mich auf den Arm?", erklärte er ganz aufgeregt. Weitere Details zu ihren Baby-News gaben Sophie und ihr Liebster erst einmal noch nicht preis.

Die Liebesgeschichte von Sophie und Jamie begann vor den Kameras von "Made in Chelsea". Ende 2021 stellte Jamie seiner Partnerin auf romantische Weise einen Antrag, bevor das Paar 2023 erst in London standesamtlich und kurze Zeit später mit einer großen Feier in Marbella heiratete. Neben ihrer TV-Karriere sind die beiden auch im Podcast-Universum erfolgreich unterwegs – mit "NewlyWeds" dokumentieren sie ihr gemeinsames Leben und bestimmt auch ihr neues Kapitel als Eltern.

Instagram / sophiehabboo Sophie Habboo und Jamie Laing im Juni 2025

Instagram / sophiehabboo Sophie Habboo und Jamie Laing im April 2024

