Schwangere Sophie Habboo kämpft mit Stimmungsschwankungen

Sophie Habboo und ihr Ehemann Jamie Laing (36) wurden nun bei einem Spaziergang in London gesichtet, wobei Sophie ihren Babybauch auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, unter einem lässigen Outfit versteckte. Die ehemalige "Made in Chelsea"-Teilnehmerin erwartet zusammen mit Jamie ihr erstes Kind, was das Paar vor wenigen Wochen verkündete. Bei der Unternehmung trug Sophie einen übergroßen grauen Hoodie sowie braune Leggings, während Jamie sich in einem sportlichen, dunkelblauen Outfit präsentierte. So gelöst das Paar beim Spaziergang wirkte – die vergangenen Monate verliefen deutlich turbulenter.

In ihrem Podcast "NearlyParents" berichtete Sophie offen von den Herausforderungen ihrer Schwangerschaft. Besonders das zweite Trimester sei für sie eine Achterbahnfahrt der Hormone gewesen. Sie scherzte, dass ihre Stimmungsschwankungen sogar dazu geführt hätten, dass Jamie an einem Punkt drohte, sie zu verlassen. "Ich habe dann einen Abend auf Reddit verbracht und recherchiert, warum Frauen ihre Männer so hassen, wenn sie schwanger sind", erzählte der 36-Jährige mit einem Augenzwinkern. Sophie ließ durchblicken, wie schwer es ihr manchmal fiel, ihre Emotionen zu kontrollieren, und dass Essensgelüste, wie nach teurem Kaviar, schon mal zur Herausforderung für die werdenden Eltern wurden.

Das Paar, das 2023 in Spanien eine glamouröse Hochzeit feierte, hatte erst kürzlich die Schwangerschaft öffentlich gemacht. Sophie und Jamie teilen regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben, sei es über soziale Medien oder ihren Podcast. In ihrem Schwangerschafts-Update sprach Sophie von aufregenden, aber auch herausfordernden Momenten. Die beiden freuen sich sichtlich auf das Abenteuer Elternschaft, und die Fans sind gespannt auf weitere Einblicke in die aufregende Zeit.

Instagram / jamielaing Sophie Habboo und Jamie Laing im Juni 2023

Instagram / georgieleroux Jamie Laing und Sophie Habboo im April 2023

