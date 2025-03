240-Kilometer-Lauf: Jamie Laing kämpft mit starken Schmerzen

Jamie Laing (36), bekannt aus der Serie "Made in Chelsea" und mittlerweile Radiomoderator bei BBC Radio 1, hat sich einer körperlich und mental enorm fordernden Challenge gestellt: einem 240-Kilometer-Lauf von London nach Salford. Seine Mission? Spenden für die Wohltätigkeitsorganisation Comic Relief zu sammeln. Seit fünf Tagen kämpft sich Jamie durch Schmerzen, Erschöpfung und unvorhersehbare Hürden. So ließ er gegenüber The Standard verlauten: "Ich habe nicht bedacht, wie schmerzhaft es sein würde. Es tut so weh, und ich habe riesigen Respekt vor allen, die das schon mal gemacht haben." Unterstützung bekommt er dabei nicht nur von seinen Hörern, die bisher über 595.053 Euro gespendet haben, sondern auch von Familie und Freunden. Seine Frau Sophie Habboo überraschte ihn unterwegs, ebenso wie sein Freund JP Patterson, der ihn ein Stück des Weges begleitete.

Doch die Strapazen der Ultramarathon-Strecke hätten Jamie beinahe zur Aufgabe gebracht. Fehlende Trainingsvorbereitung und die immense Belastung sorgten für Momente, in denen er sogar dachte, er habe sich den Fuß gebrochen – zum Glück konnte das medizinische Team Entwarnung geben. Physios arbeiten ununterbrochen daran, ihn während der Pausen zu behandeln. Auch sein Team musste hart eingreifen, um ihn zu motivieren. Sophie berichtete, sie habe laut Anweisungen von JP "strenge Liebe" anwenden müssen, um Jamie bei der Stange zu halten. Trotz allem hat sich der Moderator geschworen, nach diesem Lauf eine längere Pause vom Joggen einzulegen.

Die Unterstützung seiner Frau Sophie ist für Jamie eine wichtige Stütze in diesen schwierigen Tagen. Das Paar, das im April 2023 geheiratet hat, zeigt regelmäßig Einblicke in seine liebevolle Beziehung auf Social Media. Sophie teilte am dritten Tag der Challenge ein Foto, auf dem Jamie erschöpft am Straßenrand saß, und betonte, wie stolz sie auf ihn sei. Die beiden gelten als öffentlich sehr harmonisch, auch wenn Sophie sich zuletzt in ihrem gemeinsamen Podcast humorvoll darüber beklagte, dass Jamie seit seiner Teilnahme an der Charity-Aktion jeden Abend mit seiner Erschöpfung einschlafe, bevor sie fertig erzählt habe.

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiehabboo Sophie Habboo und Jamie Laing im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / georgieleroux Jamie Laing und Sophie Habboo im April 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige