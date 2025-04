Jamie Laing und Sophie Habboo planen eine große Familie

Jamie Laing (36) und Sophie Habboo sprechen in einem Interview offen über ihre Familienplanung. Das Paar, das seit April 2023 verheiratet ist, scheint sich eine gemeinsame Zukunft mit vielen Kindern zu wünschen. Jamie, der früher mit dem Gedanken an Nachwuchs gehadert hatte, erklärt gegenüber The Times: "Ich war richtig ängstlich, aber ich habe ein Video gesehen, in dem jemand sagte, dass Papa genannt zu werden einfach das Beste sei." Nun könne er sich sogar vier Kinder vorstellen, was Sophie liebevoll bestätigt. Die beiden lernten sich am Set der Reality-TV-Show "Made in Chelsea" kennen, doch der Start ihrer Beziehung verlief alles andere als harmonisch: Sophie gibt zu, Jamie zunächst "gehasst" zu haben, weil er so "eingebildet" gewirkt habe.

Heute schwärmt das Paar von seiner Liebe zueinander, was die beiden regelmäßig auf Social Media teilen. Erst kürzlich entspannte das Duo bei einem luxuriösen Strandurlaub, nachdem Jamie zuletzt eine körperliche Höchstleistung vollbrachte. Der Fernsehmoderator nahm an einem Ultra-Marathon teil, bei dem er innerhalb von fünf Tagen 150 Meilen von London nach Salford lief. Mit dieser Aktion sammelte er über zwei Millionen Euro für Comic Relief. In einigen Instagram-Posts beweisen die beiden ihre Leichtigkeit: Sophie strahlt in einer weißen, schulterfreien Sommerrobe, während Jamie sie als "seine Welt" bezeichnet und humorvoll Updates zu seinen noch geschwollenen Füßen teilt.

Jamie hat eine beeindruckende Entwicklung hinter sich. Nachdem er sich in den letzten Jahren als Podcaster, Investor und Influencer etablierte, wirkt auch privat alles rosig. Im April 2023 heiratete er Sophie in einer intimen Zeremonie in Chelsea, gefolgt von einer zweiten Feier mit Freunden und Familie in Sevilla. Das Paar verzichtete bewusst darauf, seine Hochzeitsvorbereitungen für eine Reality-TV-Produktion filmen zu lassen. Seit ihrem Kennenlernen 2019 haben die beiden schon einige Hürden und Höhen gemeistert und blicken heute optimistisch in eine gemeinsame Zukunft.

Anzeige Anzeige

Instagram / jamielaing Sophie Habboo und Jamie Laing im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / Jamie Laing Jamie Lain und Sophie Habboo im August 2023

Anzeige Anzeige