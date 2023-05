Große Sause: Jamie Laing und Sophie feiern erneut Hochzeit!

Jamie Laing (34) und Sophie Habboo sind endgültig Mann und Frau! Der Brite ist bekannt aus der Reality-TV-Show "Made in Chelsea". Zudem hat er sich inzwischen als Influencer und auch als Investor einen Namen gemacht. Dabei stets an seiner Seite: Seine Liebste Sophie. Im April hatten sie bereits den großen Schritt gewagt und heirateten standesamtlich. Nun haben die beiden Turteltauben ihre große Vermählungsfeier zelebriert!

Via Instagram teilte die Beauty nun einige emotionale Einblicke von dem Tag, an dem sie ihrem Jamie das Jawort gab – die große Hochzeitssause fand in Sevilla im größeren Kreise statt. Sophie strahlte in einer eleganten Brautrobe aus Spitze, die sich wie eine zweite Haut an ihren Körper schmiegte. Dazu kombinierte sie einen langen Schleier, der ihr Gesicht verdeckte, als ihr Vater sie zum Altar führte. Jamie präsentierte sich im schicken Smoking – als zusätzliches Accessoire hatte er beinahe den ganzen Tag ein Lächeln auf den Lippen.

Die Hochzeit hätte eigentlich für das britische Fernsehen mitgefilmt werden sollen. Die "Made in Chelsea"-Produzenten hatten sich überlegt, eine Art Heirats-Spezial für Jamie und Sophie zu machen – doch sie lehnten ab. "Ich habe so lange Reality-Shows gemacht und es ist hart für die Seele", hatte der Blondschopf gegenüber MailOnline dazu erklärt.

Instagram / habboosophie Jamie und Laing und Sophie Habboo im Februar 2021

Getty Images Jamie Laing bei den BRIT Awards 2020

Instagram / sophiehabboo Jamie Laing und Sophie Habboo

