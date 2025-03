Jamie Laing läuft Ultramarathon: 240 km für den guten Zweck

BBC Radio 1-Moderator Jamie Laing (36), auch bekannt aus der TV-Serie "Made In Chelsea", hat gestern die vierte Etappe seines fünf Tage dauernden und 240 Kilometer langen Ultramarathons von London nach Salford hinter sich gebracht. Begleitet wurde der 36-Jährige von seiner Frau Sophie Habboo und seinem Freund Oliver Proudlock, die ihn am Streckenrand anfeuerten. Trotz der Unterstützung war der vorletzte Tag eine echte Herausforderung: Jamie übergab sich am Straßenrand und befürchtete sogar, sich einen Fuß gebrochen zu haben. Trotzdem kämpft er weiter und hat mit seinem Lauf bisher über 595.000 Euro für die Organisation "Comic Relief" sammeln können.

Vor dieser besonderen Herausforderung hatte Jamie nie mehr als eine 10-Kilometer-Strecke absolviert, wie er Mirror gestand. Der Ultramarathon ist für ihn deshalb eine Gratwanderung: "Mein Körper sagt: 'Was machst du da? Du musst wahrscheinlich aufhören.' Er schaltet sich ab", gab er erschöpft zu. Doch besonders die Unterstützung der Zuschauer und emotionale Nachrichten von Spendern geben ihm den nötigen Antrieb: "Woran ich mich hochziehe, ist etwa diese nette Person, die sich einer Chemotherapie unterzog und etwas von ihrem Geld spendete. Das ist viel mehr Schmerz und Leid, als ich hier gerade erlebe. Wenn also jemand wie sie spenden kann, ist es das, was mir hilft, das durchzustehen."

Jamie, der nach eigenen Angaben vorher kein begeisterter Läufer war, hat mit dieser Aktion nicht nur körperliche Grenzen überwunden, sondern auch sein großes Engagement für wohltätige Zwecke unter Beweis gestellt. Heute steht die finale Etappe bevor, die der 36-Jährige rechtzeitig vor der Comic-Relief-Show um 19:00 Uhr abschließen möchte.

Instagram / sophiehabboo Jamie Laing und seine Frau Sophie Habboo, März 2025

Instagram / sophiehabboo Sophie Habboo und Jamie Laing im April 2024

