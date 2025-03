Jamie Laing absolviert 240-Kilometer-Lauf für guten Zweck

Jamie Laing (36) sorgt eigentlich als Moderator für gute Laune. Doch der Blondschopf hat auch eine ernste Seite. Momentan versucht der Brite innerhalb von fünf Tagen 240 Kilometer zu joggen, um Spenden für die Organisation Comic Relief zu sammeln. Die Challenge ist für den "Made in Chelsea"-Star alles andere als leicht. Am vierten Tag musste Jamie am Straßenrand anhalten und sich übergeben. Matt Edmondson, ein Mitglied seines Unterstützungsteams, berichtete zu Gast bei "Radio 1": "Jamie war auf seinen Knien, seine Handflächen im Kies – sein Körper wollte nicht mehr, aber er kämpft weiter."

Trotz der Qualen blieb Jamie fokussiert auf die Mission, die mittlerweile umgerechnet über 600.000 Euro Spenden für den guten Zweck eingebracht hat. Als der Fernsehstar von dieser Summe erfuhr, sagte er in der Radioshow: "Ich bin völlig sprachlos. Das ist einfach unglaublich und so großzügig. Unsere Hörer sind die besten! Ihr seid absolute Rockstars, jeder Einzelne von euch. Ich danke euch so sehr."

Während sich Jamie auf der Straße verausgabt, kann er sich auf die Unterstützung seiner Frau Sophie Habboo verlassen. Die zwei Turteltauben sind seit sechs Jahren ein Paar und gaben sich im April 2023 das Jawort. Auf Instagram teilte die Podcasterin ein Foto ihres ausgelaugten Partners am dritten Tag seiner Lauf-Challenge und schrieb dazu: "Er braucht jede Unterstützung, die er kriegen kann. Er hat so viele Schmerzen und ich bin so stolz auf ihn."

Instagram / sophiehabboo Jamie Laing und seine Frau Sophie Habboo, März 2025

Instagram / georgieleroux Jamie Laing und Sophie Habboo im April 2023

