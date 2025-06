Ehe bald vorbei? Kader Loth und Isi trennen sich räumlich

Kader Loth (52) und Ismet Atli (54) befinden sich in einer Ehekrise. Es scheint nicht gut um die Beziehung der beiden Realitystars zu stehen. Nun haben sie sich wohl dazu entschieden, sich fürs Erste räumlich zu trennen. In ihrer Instagram-Story teilt Kader ein Foto, das Isi in seinem Auto zeigt. Auf dem Rücksitz stapeln sich seine Koffer. Dazu schreibt sie: "Isi und ich trennen uns ab heute räumlich – unüberbrückbare Differenzen! Es wird alles sonst noch schlimmer." Die Entscheidung nimmt die ehemalige The 50-Kandidatin ganz schön mit. "Warum leidet man trotzdem?", fragt sie sich.

Bereits in der vergangenen Woche deutete Kader auf dem 60. Geburtstag von Harald Glööckler (60) an, dass es in ihrer Ehe kriselt. "Wir legen die Beziehung erst mal auf Eis", erklärte sie gegenüber dem Berliner Kurier. Dabei machte sie deutlich, dass ihr Mann ihr momentan zu viel am Handy sei. Zudem hätten sie zuletzt in getrennten Zimmern geschlafen. "Er telefoniert mir in letzter Zeit zu viel hinter verschlossenen Türen", berichtete Kader in dem Interview – das habe Misstrauen bei ihr geschürt.

Die Beziehung von Kader und Ismet war schon immer von Höhen und Tiefen geprägt. Nach einer langen Verlobungszeit von 2008 bis 2013 folgte zunächst die Trennung, bevor sie ein Jahr später ein Liebes-Comeback feierten. Im Jahr 2017 krönten sie ihre Liebe schließlich mit dem Jawort. Vor vier Jahren hatten die Eheleute schon einmal große Probleme. "Wir haben keine Zärtlichkeiten mehr", offenbarte Kader damals ehrlich. Schließlich konnten sie sich aber wieder zusammenraufen – wird es dieses Mal auch so sein?

Anzeige Anzeige

RTL / René Lohse Isi und Kader, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Anzeige Anzeige

ActionPress /Nicole Kubelka / Future Image Ismet Atli und Kader Loth, TV-Stars

Anzeige Anzeige