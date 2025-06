Ist Icardis Ex Wanda Nara mit diesem BVB-Star zusammen?

Wanda Nara (38), bekannt aus der Welt des Fußballs und der sozialen Netzwerke, sorgt erneut für Schlagzeilen. Während ihre Scheidung von Mauro Icardi (32), mit dem sie zwei Kinder hat, noch vor Gericht verhandelt wird, brodelt die Gerüchteküche über eine mögliche neue Romanze. Argentinische Medien berichten, dass Wanda eine Beziehung mit Achraf Hakimi (26) eingegangen sein soll. Der marokkanische Fußballstar spielte einst bei Borussia Dortmund und zuletzt bei Paris Saint-Germain, wo er von 2021 bis 2022 Icardis Teamkollege war. Auffällig: Wanda wurde beim Champions-League-Finale in München gesichtet, feierte mit PSG und nächtigte Gerüchten zufolge sogar im gleichen Hotel wie die Spieler.

Die argentinische Journalistin Yani Latorre behauptet, dass Wanda nach dem Spiel an den privaten Feierlichkeiten von PSG teilnahm und sich auffallend nah an Hakimi zeigte. In einem von ihr geposteten Video, das Hakimi jubelnd zeigt, unterstreicht Wanda ihre Glückwünsche mit einem Herz-Emoji. Ob es zwischen den beiden tatsächlich funkt, hat bislang keiner offiziell bestätigt – doch für Gesprächsstoff sorgt die Verbindung allemal, besonders da Hakimi und Icardi einst gemeinsame Erfolge auf dem Spielfeld feierten.

Wanda ist seit vielen Jahren ein bekanntes Gesicht im Rampenlicht, nicht nur wegen ihrer Ehe mit Icardi. Immer wieder schafft sie es, Schlagzeilen zu liefern, sei es durch kontroverse Instagram-Posts oder private Enthüllungen. Erst kürzlich sorgte ein technischer Fauxpas in ihrer Instagram-Story für Aufregung, als intime Fotos versehentlich sichtbar wurden. Trotz aller Skandale zeigt sie sich stets unbeeindruckt und bleibt ein Thema für Fans und Boulevardpresse weltweit. Sollten sich die Gerüchte um Hakimi bestätigen, bleibt sicher auch Icardis Reaktion nicht aus, dessen Verlobung mit seiner neuen Freundin ebenfalls Schlagzeilen machte.

Instagram / wanda_nara Wanda Nara im März 2025

Getty Images Stürmer-Star Mauro Icardi

