Mauro Icardi wirft seiner Ex Diebstahl in Millionenhöhe vor

Mauro Icardi (32) und Wanda Nara (38) sind nach ihrer endgültigen Trennung im Jahr 2024 in einen ernsten Scheidungsstreit verwickelt, der nun eine neue Eskalationsstufe erreicht hat. Der Fußballprofi wirft seiner Ex-Frau vor, ihm sieben Millionen Euro gestohlen zu haben. Auf Social Media teilte Mauro laut Corriere dello Sport ein Foto von Wandas Bankkonto und beschuldigte sie öffentlich, das Geld unrechtmäßig auf ihr persönliches Konto überwiesen zu haben. Diese Anschuldigungen stellt Mauro als neuen Beweis in ihrem Konflikt dar: "Hat sie gelernt zu betrügen wie ihr angeblicher 'Anwalt'?" Wanda, selbst ein erfolgreicher Social-Media-Star und Model, weist die Vorwürfe jedoch entschieden zurück.

Mauro hat der Mutter seiner Kinder mit seinen Vorwürfen, die er entgegen ihrer Privatsphäre publik machte, auch deutliche Seitenhiebe gegen sie und ihr Umfeld verpasst. Die Attacken blieben jedoch nicht unbeantwortet: Wandas Anwalt Giuseppe Di Carlo teilte mit, dass rechtliche Schritte aufgrund der Veröffentlichung sensibler Daten sowie wegen Verleumdung eingeleitet werden. Laut ihm sei die öffentliche Diffamierung ein klarer Versuch, den Ruf der Moderatorin und Geschäftsfrau zu schädigen. Zudem werde gegen die ungerechtfertigte Verbreitung persönlicher Informationen vorgegangen: "Aufgrund der dargestellten Tatsachen werden wir außerdem zivilrechtlich vorgehen, um Ersatz für alle erlittenen und noch zu erleidenden Schäden zu erhalten", resümierte der Jurist via Social Media.

Die beiden Stars, die bereits während ihrer turbulenten Beziehung immer wieder aufs Neue Schlagzeilen machten, leben inzwischen in neuen Partnerschaften. Mauro ist frisch mit Maria Eugenia Suárez verlobt, einer Frau, mit der er in der Vergangenheit bereits eine Affäre hatte. Wanda wird hingegen eine Beziehung mit dem Fußballspieler Achraf Hakimi (26) nachgesagt. Trotz der Trennung und neuer Partner scheint der Rosenkrieg zwischen Mauro und Wanda in die nächste Runde zu gehen. Die explosiven Konflikte erinnern an die von Anfang an intensive und oft kontroverse Beziehung des einstigen Glamour-Paars, das 2014 geheiratet hat und zwei gemeinsame Kinder hat.

Getty Images Wanda Nara mit ihren Kindern

Instagram / mauroicardi Fußballspieler Mauro Icardi mit seiner Freundin María Eugenia "China" Suárez

