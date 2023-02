Nach Trennung: Wanda Nara arbeitet weiter an ihrer Karriere

Wanda Nara (36) schlägt ganz neue Karrierewege ein! Neun Jahre lang war sie hauptsächlich als die Frau an der Seite von Fußballprofi Mauro Icardi (29) bekannt und fungierte als seine Managerin. Doch im vergangenen Dezember erfolgte nach einigem Hin und Her das endgültige Liebes-Aus zwischen ihnen. Für die Karriere des Models war das aber nur förderlich: Wanda hat einen neuen Job an Land gezogen!

Auf Instagram verkündete sie ganz stolz, dass sie ihre Karriere im Showbusiness nun fortsetzen wird: Wanda wird die neue Moderatorin der argentinischen Kochshow "Masterchef Argentina"! "Ich bin so glücklich, dass ich bei der Senderfamilie weiter wachsen kann. An das ganze großartige Team, danke für das Vertrauen in mich. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen Kollegen anzufangen, die ich so sehr bewundere", schwärmte sie unter einem Selfie.

Es ist für Wanda zwar der allererste Job als Moderatorin – etwas Showluft konnte sie aber bereits schnuppern: Sie saß im Rateteam der argentinischen Version von The Masked Singer. Die Fans freuen sich jedenfalls, die 36-Jährige jetzt öfter im TV zu sehen: "Du bist der einzige Grund, warum ich es mir ansehen werde", kommentierte ein User beispielsweise.

Instagram / mauroicardi Wanda Nara und Mauro Icardi

SIPA PRESS Wanda Nara bei "Dancing with the Stars" 2022

Instagram / wanda_nara Wanda Nara im Januar 2022

