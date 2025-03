Wanda Nara teilt aus Versehen Fotos ihrer nackten Brüste

War das beabsichtigt oder doch nur ein Versehen? In ihrer Instagram-Story sah es zunächst so aus, als wenn Wanda Nara (38) lediglich ihre Kinder beim Abendessen zeigen wollte – doch da war noch mehr: Statt eines einfachen Fotos hatte sie einen Screenshot ihrer Foto-Galerie von ihrem Handy hochgeladen. Blöd nur, dass somit unter dem Bild ihrer Sprösslinge Aufnahmen auftauchten, auf denen sich Wanda oben ohne im Bett rekelt.

Schnell löschte Wanda die Story wieder. Doch bei 17,5 Millionen Followern war schnell klar, dass manche Screenshots der Social-Media-Story machten – die Oben-ohne-Aufnahmen kursieren immer noch im Netz. Das Model äußerte sich zu dem Missgeschick nicht. Somit ist auch unklar, ob sie die Fotos wirklich aus Versehen oder zur Provokation teilte. Schließlich ist die 38-Jährige bekannt dafür, regelmäßig freizügigen Content zu teilen.

Wanda stand in den vergangenen Jahren aufgrund ihrer Beziehung zu dem argentinischen Fußballer Mauro Icardi (32) in den Schlagzeilen. Die beiden hatten 2014 geheiratet, sich im Dezember 2022 allerdings getrennt. Wanda warf ihrem Mann damals öffentlich vor, eine Affäre mit China Suárez zu haben. Vor wenigen Tagen dürfte der Kicker seine Ex geschockt haben: Via Social Media machte der Spieler von Galatasaray S.K. seine Beziehung zu China öffentlich.

Instagram / wanda_nara Wanda Nara im März 2025

Getty Images Mauro Icardi und Wanda Nara, Februar 2019

