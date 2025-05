Im Scheidungskrieg: Mauro Icardi verlobt sich mit Affäre

Mauro Icardi (32) hat überraschende Neuigkeiten: Der Fußballstar von Galatasaray hat sich mitten im Scheidungskrieg mit Wanda Nara (38) mit María Eugenia "China" Suárez verlobt – mit seiner Affäre, die ein Auslöser für das Liebes-Aus mit der Mutter seiner Kinder gewesen sein soll. Ihnen wurde bereits im Jahr 2021 eine Romanze nachgesagt. Doch nun sind Mauro und María seit rund fünf Monaten offiziell ein Paar. Ihren jüngsten Meilenstein präsentierten sie stolz im Netz: In ihren Instagram-Storys zeigten beide identische Ringe und ließen ihre Fans mit Liebeserklärungen und Herz-Emojis an ihrem Glück teilhaben. Begleitet wurden die Verlobungs-News von romantischen Einblicken aus Miami, wo das Hotelzimmer mit Rosenblättern, Kerzen und der Botschaft "Du warst es immer" dekoriert war.

Anfang des Jahres machte Mauro die Beziehung mit María auf Instagram offiziell und philosophierte in seinem Beitrag über das "Schicksal", das Menschen zusammenführe, ganz egal, wie viele Umwege das Leben nehme. "Man sagt, dass die besten Geschichten beginnen, wenn man sie am wenigsten erwartet. Wer weiß. Es sind Dinge des Schicksals. Dieses Schicksal, das immer einen Weg findet, zwei Menschen zusammenzubringen, egal, wie viel Zeit vergeht oder wie viele Wege man zurücklegen muss", kommentierte er eine Reihe an Bildern, auf denen er mit dem argentinischen Model kuschelt.

Der Zeitpunkt für diesen Liebestrubel könnte brisanter kaum sein: Zwischen Mauro und Noch-Ehefrau Wanda tobt aktuell ein heftiger Rosenkrieg, der sich nicht nur um gebrochene Herzen, sondern auch um satte 38,5 Millionen Euro dreht. Wanda fordert diese Summe im Zuge der laufenden Scheidung. Freunde und das Umfeld von Wanda reagieren laut Berichten des spanischen Magazins Sport fassungslos auf die schnelle Verlobung. Pikant ist auch, dass es bis vor Kurzem immer wieder Gerüchte über eine mögliche Versöhnung gegeben hatte.

Instagram / mauroicardi Fußballspieler Mauro Icardi mit seiner Freundin María Eugenia "China" Suárez

Instagram / mauroicardi Wanda Nara und Mauro Icardi

