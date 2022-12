Nach Versöhnung: Mauro Icardi und Wanda endgültig getrennt!

Es sollte wohl einfach nicht für immer zwischen den beiden sein! Erst im November feierten Wanda Nara (36) und ihr Mann Mauro Icardi (29) ihr Liebes-Comeback! Zuvor hatten sich die Eheleute nach über neun Jahren Beziehung voneinander getrennt. Böse Zungen behaupteten, dass der argentinische Fußballer seine Partnerin betrogen haben soll. Dennoch versöhnten sie sich wieder. Nun haben Wanda und Mauro sich jedoch erneut getrennt...

Wanda bestätigte das Liebes-Aus nun gegenüber Vanity Fair. Das Model und der Fußballer hatten zuvor versucht, ihre Ehe mit einem Urlaub auf den Malediven zu retten – ohne Erfolg. "Die Dinge sind nicht gut gelaufen. Die Atmosphäre zu Hause war nicht gut und da habe ich zu ihm gesagt: 'Lass uns aufhören.'", erklärte die 36-Jährige dazu. Sie hätten sich letztlich zu viel gestritten – Mauro war jedoch gegen eine Trennung. "Wenn der Frieden in einer Beziehung endet, ist das nie gut. Mauro wollte sich nicht trennen, aber für mich war eigentlich schon im Oktober klar, dass das nichts mehr wird", führte Wanda weiter aus.

So schlecht wie ihre Partnerschaft in den vergangenen Monaten mit Mauro ablief, definiere für die Beauty keine Liebe. "Ich möchte jemanden, der mich glücklich macht und der so lange bleibt, wie das Glück und der Seelenfrieden anhalten", stellte Wanda weiter klar. Ihren Kindern zuliebe wolle das Noch-Ehepaar versuchen, sich weniger zu streiten.

Getty Images Mauro Icardi und seine Frau Wanda im Oktober 2018 in Mailand

Instagram / mauroicardi Wanda Nara und Mauro Icardi

Instagram / wanda_icardi Wanda Nara in Paris im März 2021

