Mit Ex-Geliebter: Mauro Icardi ist wieder in festen Händen

Geht der Rosenkrieg zwischen Mauro Icardi (31) und seiner Noch-Ehefrau Wanda Nara (38) nun in die nächste Runde? Denn der Fußballer verkündet auf Instagram, dass er wieder frisch verliebt ist – und zwar in seine frühere Geliebte María Eugenia "China" Suárez! "Man sagt, dass die besten Geschichten beginnen, wenn man sie am wenigsten erwartet. Wer weiß. Es sind Dinge des Schicksals. Dieses Schicksal, das immer einen Weg findet, zwei Menschen zusammenzubringen, egal, wie viel Zeit vergeht oder wie viele Wege man zurücklegen muss", schreibt der Sportler zu einer Reihe von Bildern, die ihn ganz verliebt mit seiner neuen Freundin zeigen.

Bereits im Jahr 2021 wurde María und Mauro eine Romanze nachgesagt – und zwar während der Kicker noch mit seiner Ex-Partnerin zusammen war. Zu den damaligen Gerüchten nahm das argentinische Model auf Social Media Stellung und erklärte: "Ich habe diese Situation nicht initiiert, gefördert oder verursacht. Ich habe immer geglaubt, dass sie getrennt sind. Die Kosten für das Image einer glücklichen Familie zahle nur ich, nicht der Mann, der irrational war oder einen Fehler gemacht hat."

Mauros Affäre mit María war für die On-off-Beziehung mit seiner Ex Wanda wohl nicht gerade förderlich. Über neun Jahre führten die Noch-Eheleute eine Beziehung, in der sie sich mehrfach trennten und wieder zueinanderfanden. Gemeinsam durften sie in ihrer Beziehung zwei Kinder auf der Welt begrüßen.

Instagram / mauroicardi Fußballspieler Mauro Icardi mit seiner Freundin María Eugenia "China" Suárez

Getty Images Wanda Nara und Mauro Icardi, Mai 2019

