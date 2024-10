Nach Vorwürfen: Armie Hammer kehrt mit neuem Film zurück

Der Schauspieler Armie Hammer (38) kehrt nach schweren Vorwürfen zurück auf die Leinwand. In dem Western "Frontier Crucible" wird er gemeinsam mit Thomas Jane vor der Kamera stehen. Auf Instagram verkündete der "Call Me By Your Name"-Darsteller die Neuigkeit mit mehreren Schnappschüssen, auf denen er das Drehbuch präsentiert. Dazu schrieb er kurz und knapp: "Zurück im Sattel". Die Dreharbeiten sollen bereits nächsten Monat in Monument Valley und Prescott, Arizona, beginnen. Damit wagt Armie nach einer längeren Auszeit ein Comeback in Hollywood.

Das unabhängig finanzierte Projekt wird laut The Wrap von Dallas Sonnier und seiner Produktionsfirma Bonfire Legend produziert. Regie führt Travis Mills, bekannt durch "The Pendragon Cycle". Neben Armie und Thomas werden auch Myles Clohessy, Eli Brown, Eddie Spears und Zane Holtz in dem Film mitwirken. Auch der Musiker Jonah Kagen und die australische Newcomerin Mary Stickley sind Teil des Casts. "Frontier Crucible" basiert auf dem Roman "Desert Stake-Out" von Harry Whittington und verspricht ein spannendes Westernerlebnis.

Im Jahr 2021 sah sich Armie mit schweren Anschuldigungen seiner Ex-Freundin Efrosina Angelova konfrontiert, die ihm vorwarf, sie 2017 vergewaltigt zu haben. Zudem meldeten sich weitere Frauen, die ihn des Missbrauchs beschuldigten. Er soll unter anderem einer Frau mitgeteilt haben, dass er kannibalistische Fantasien habe. Diese Vorwürfe führten zu einer Untersuchung der Polizei, die jedoch 2023 mangels ausreichender Beweise eingestellt wurde. Armie bestritt stets alle Anschuldigungen. Bekannt wurde Armie durch Filme wie "Call Me By Your Name" und "The Social Network".

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Getty Images Armie Hammer, 2019

